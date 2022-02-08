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Как изменится экономика Казахстана в 2022 году - прогноз Нацбанка

8 Февраля 2022 11:54
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Как изменится экономика Казахстана в 2022 году - прогноз Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам Национального банка, экономика Казахстана в 2022 году вырастет на 3,9 - 4,2%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Темп роста глобального ВВП в 2021 году стал самым быстрым за более чем 40 лет, составив 5,9%, по оценкам МВФ. В 2022 году восстановление продолжится, но рост будет более сдержанным, составив 4,4%, по прогнозам МВФ», - сказал во время расширенного заседания Правительства председатель Национального банка Галымжан Пирматов.

«Экономика Казахстана в 2022 году, по оценкам международных организаций, вырастет на 3,7 - 4%, Национальный Банк прогнозирует на уровне 3,9 - 4,2%», - сообщил Галымжан Пирматов.

Как отметил председатель Нацбанка, на фоне быстрого восстановления мировой экономики, повлекшего чрезмерный спрос в 2021 году, цены на сырье, материалы и продовольствие достигли максимумов, что вкупе с энергетическим кризисом привело к рекордной инфляции во многих странах мира.

«Международные организации прогнозируют стабилизацию цен не ранее середины 2022 года при исчерпании дисбалансов в краткосрочном периоде. При более длительных перебоях в поставках и росте цен на сырье и продовольствие стабилизация инфляции продлится дольше. В условиях нарастающего инфляционного давления центральные банки начали переход к ужесточению денежно-кредитных условий, который будет активно продолжен в 2022 году и уже оказывает давление на рынки», - рассказал глава Нацбанка.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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