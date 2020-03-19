Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта, сообщается на странице МИИР РК в Faceebook . Об этом передает МИА «Казинформ».

С 22 марта т.г. из 63 пар пассажирских поездов курсирующих по железнодорожным узлам Нур-Султан и Алматы будет отменено курсирование 44 пар поездов (по Нур-Султанe - 22 поезда, по Алматы-22 поезда), из них: 15-стандартные, 15-тальго, 12-пригородные,2-частные перевозчики:

Перечень поездов СтандартныеТальго Пригородные 1 №10/9 Нур-Султан-Алматы 1 №3/4 Нур-Султан-Алматы 1 №7502/7501 Нур-Султан-Павлодар 2 №53/54 Нур-Султан-Достык 2 №67/68 Нур-Султан-Оскемен 2 №7510/7509 Нур-Султан-Павлодар 3 №39/40 Нур-Султан-Челябинск 3 №91/92 Нур-Султан-Кызылорда 3 №7507/7508 Нур-Султан-Кокшетау 4 №6829/6830 Ерейментау-Кокшетау 4 №353/354 Нур-Султан-Семей 4 №95/96 Нур-Султан-Уральск 5 №6803/6804 Нур-Султан-Атбасар 5 №603/604 Нур-Султан-Аркалык 5 №1/2 Алматы-Ташкент 6 №7553/7556 Караганды-Нур-Султан 6 №623/627 Нур-Султан-Петропавловск-Кызыл-Ту 6 №11/12 Алматы-Шымкент 7 №6932/6931 Алматы-Сарыозек 7 №655/656 Нур-Султан-Айсары 7 № 25/26 Алматы-Шымкент 8 №6934/6933 Сарыозек-Актогай 8 №673/674 Павлодар-Нур-Султан 8 №29/30 Алматы-Атырау 9 №6985/6986 Алматы-Алтынколь 9 №7/8 Алматы-Саратов 9 №31/32 Алматы-Павлодар 10 №6996/6995 Кокшетау-Кзыл-Ту 10 №13/14 Алматы-Достык 10 №51/52 Алматы-Уральск 11 №6892/6891 Жалтыр-Жайнак 11 №301/302 Алматы-Новосибирск 11 №69/70 Алматы-Оскемен 12 №6889/6890 Атбасар-Есиль 12 №351/352 Алматы-Оскемен 12 №71/72 Алматы-Туркестан Частные поезда 13 №373/374 Алматы-Жезказган 13 №701/702 Алматы-Нур-Султан 14 №379/380 Алматы-Уральск 14 №705/706 Алматы-Петропавловск 1 №15/16 Алматы-Петропавловск 15 №393/394 Алматы-Алтынколь 15 №712/711 Нур-Султан-Шымкент 2 №6947/6948 Алматы-Казыбек-Бек Итого: 44 пар поездов (15-стандартные, 15-тальго, 12-пригородные, 2-частные перевозчики)

- сохранено курсирование 8 пар транзитных поездов с отменой стоянки по станциям Нур-Султан и Алматы:

1. поезд №21/22 Кызылорда-Семей курсирования поезда с отменой стоянки по станции Алматы-1;

2. поезд №83/84 Караганды-Петропавловск курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан;

3. поезд №339/340 Павлодар-Пресногорьковская курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан;

4. поезд №43/44 Костанай-Алматы курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан и сокращением маршрута поезда до станции Отар вместо Алматы (перевозчик ТОО Турксиб Астана);

5. поезд №327/328 Костанай-Караганды курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО Турксиб Астана);

6. поезд №56/55 Кызылорда-Кокшетау курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО Nomadas );

7. поезд №76/75 Кызылорда-Петропавловск курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО « ArlanTransAstana «);

8. поезд №118/117 Кызылорда-Нур-Султан изменение маршрута с продлением до станции Екибастуз (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Марал-Нур.

- сокращены маршруты курсирования 11 пар до ближайших станций:

1. поезд №37/38 Мангистау-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Атбасар (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Атбасар 15 ч 14 мин.;

2. поезд №47/48 Атырау-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Курорт-Боровое (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Курорт-Боровое 14 ч 36 мин;

3. поезд №23/24 Актобе-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 16ч00мин.;

4. поезд №33/34 Актобе-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 15 ч 46 мин.;

5. поезд №41/42 Атырау-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 15ч34мин.;

6. поезд №77/78 Мангистау-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы), составы формирования РФ «Западный». Перестой состава 15 ч 14 мин. Перестой состава по станции Шу 29ч 26 мин.;

7. поезд №86/85 Нур-Султан-Сарыагаш сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Караганды 21ч 36 мин.;

8. поезд №57/58 Уральск-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Курорт-Боровое (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Сарыарка Компании. Перестой состава по станции Курорт-Боровое 14 ч 36 мин;

9. поезд №108/107 Жезказган-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Марал-Нур. Перестой состава по станции Караганды 13 ч 25 мин;

10. поезд №121/122 Нур-Султан-Семей сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО «Арай Транс кз». Перестой состава по станции Караганды 17 ч 58 мин;

11. пригородный поезд №6857/6858 Караганды-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Аршалы (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Аршалы 03 ч 52 мин.

«Кроме того, для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК в пассажирских поездах внедрено анкетирование пассажиров.

Также с учетом чрезвычайного положения пассажирам, отказавшимся от поездки на железнодорожном транспорте, осуществляется 100%-ый возврат стоимости билетов независимо от даты обращения.

При этом железнодорожные вокзалы на станциях Нур-Султан и Алматы с 22 марта т.г. будут закрыты для отправки или приема пассажиров по всем маршрутам», - говорится в сообщении.