Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта, сообщается на странице МИИР РК в Faceebook . Об этом передает МИА «Казинформ».
С 22 марта т.г. из 63 пар пассажирских поездов курсирующих по железнодорожным узлам Нур-Султан и Алматы будет отменено курсирование 44 пар поездов (по Нур-Султанe - 22 поезда, по Алматы-22 поезда), из них: 15-стандартные, 15-тальго, 12-пригородные,2-частные перевозчики:
|
Перечень поездов
|
СтандартныеТальго Пригородные
|
1
|
№10/9 Нур-Султан-Алматы
|
1
|
№3/4 Нур-Султан-Алматы
|
1
|
№7502/7501 Нур-Султан-Павлодар
|
2
|
№53/54 Нур-Султан-Достык
|
2
|
№67/68 Нур-Султан-Оскемен
|
2
|
№7510/7509 Нур-Султан-Павлодар
|
3
|
№39/40 Нур-Султан-Челябинск
|
3
|
№91/92 Нур-Султан-Кызылорда
|
3
|
№7507/7508 Нур-Султан-Кокшетау
|
4
|
№6829/6830 Ерейментау-Кокшетау
|
4
|
№353/354 Нур-Султан-Семей
|
4
|
№95/96 Нур-Султан-Уральск
|
5
|
№6803/6804 Нур-Султан-Атбасар
|
5
|
№603/604 Нур-Султан-Аркалык
|
5
|
№1/2 Алматы-Ташкент
|
6
|
№7553/7556 Караганды-Нур-Султан
|
6
|
№623/627 Нур-Султан-Петропавловск-Кызыл-Ту
|
6
|
№11/12 Алматы-Шымкент
|
7
|
№6932/6931 Алматы-Сарыозек
|
7
|
№655/656 Нур-Султан-Айсары
|
7
|
№ 25/26 Алматы-Шымкент
|
8
|
№6934/6933 Сарыозек-Актогай
|
8
|
№673/674 Павлодар-Нур-Султан
|
8
|
№29/30 Алматы-Атырау
|
9
|
№6985/6986 Алматы-Алтынколь
|
9
|
№7/8 Алматы-Саратов
|
9
|
№31/32 Алматы-Павлодар
|
10
|
№6996/6995 Кокшетау-Кзыл-Ту
|
10
|
№13/14 Алматы-Достык
|
10
|
№51/52 Алматы-Уральск
|
11
|
№6892/6891 Жалтыр-Жайнак
|
11
|
№301/302 Алматы-Новосибирск
|
11
|
№69/70 Алматы-Оскемен
|
12
|
№6889/6890 Атбасар-Есиль
|
12
|
№351/352 Алматы-Оскемен
|
12
|
№71/72 Алматы-Туркестан
|
Частные поезда
|
13
|
№373/374 Алматы-Жезказган
|
13
|
№701/702 Алматы-Нур-Султан
|
14
|
№379/380 Алматы-Уральск
|
14
|
№705/706 Алматы-Петропавловск
|
1
|
№15/16 Алматы-Петропавловск
|
15
|
№393/394 Алматы-Алтынколь
|
15
|
№712/711 Нур-Султан-Шымкент
|
2
|
№6947/6948 Алматы-Казыбек-Бек
|
Итого: 44 пар поездов (15-стандартные, 15-тальго, 12-пригородные, 2-частные перевозчики)
- сохранено курсирование 8 пар транзитных поездов с отменой стоянки по станциям Нур-Султан и Алматы:
1. поезд №21/22 Кызылорда-Семей курсирования поезда с отменой стоянки по станции Алматы-1;
2. поезд №83/84 Караганды-Петропавловск курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан;
3. поезд №339/340 Павлодар-Пресногорьковская курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан;
4. поезд №43/44 Костанай-Алматы курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан и сокращением маршрута поезда до станции Отар вместо Алматы (перевозчик ТОО Турксиб Астана);
5. поезд №327/328 Костанай-Караганды курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО Турксиб Астана);
6. поезд №56/55 Кызылорда-Кокшетау курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО Nomadas );
7. поезд №76/75 Кызылорда-Петропавловск курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО « ArlanTransAstana «);
8. поезд №118/117 Кызылорда-Нур-Султан изменение маршрута с продлением до станции Екибастуз (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Марал-Нур.
- сокращены маршруты курсирования 11 пар до ближайших станций:
1. поезд №37/38 Мангистау-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Атбасар (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Атбасар 15 ч 14 мин.;
2. поезд №47/48 Атырау-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Курорт-Боровое (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Курорт-Боровое 14 ч 36 мин;
3. поезд №23/24 Актобе-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 16ч00мин.;
4. поезд №33/34 Актобе-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 15 ч 46 мин.;
5. поезд №41/42 Атырау-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 15ч34мин.;
6. поезд №77/78 Мангистау-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы), составы формирования РФ «Западный». Перестой состава 15 ч 14 мин. Перестой состава по станции Шу 29ч 26 мин.;
7. поезд №86/85 Нур-Султан-Сарыагаш сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Караганды 21ч 36 мин.;
8. поезд №57/58 Уральск-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Курорт-Боровое (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Сарыарка Компании. Перестой состава по станции Курорт-Боровое 14 ч 36 мин;
9. поезд №108/107 Жезказган-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Марал-Нур. Перестой состава по станции Караганды 13 ч 25 мин;
10. поезд №121/122 Нур-Султан-Семей сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО «Арай Транс кз». Перестой состава по станции Караганды 17 ч 58 мин;
11. пригородный поезд №6857/6858 Караганды-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Аршалы (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Аршалы 03 ч 52 мин.
«Кроме того, для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК в пассажирских поездах внедрено анкетирование пассажиров.
Также с учетом чрезвычайного положения пассажирам, отказавшимся от поездки на железнодорожном транспорте, осуществляется 100%-ый возврат стоимости билетов независимо от даты обращения.
При этом железнодорожные вокзалы на станциях Нур-Султан и Алматы с 22 марта т.г. будут закрыты для отправки или приема пассажиров по всем маршрутам», - говорится в сообщении.
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