+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 13 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как изменится движение поездов по станциям  Нур-Султан и Алматы с 22 марта

19 Марта 2020 20:09
Поделиться:
Как изменится движение поездов по станциям  Нур-Султан и Алматы с 22 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта, сообщается на странице МИИР РК в Faceebook . Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какова ситуация по коронавирусу в Казахстане 19 марта
Глава государства оценил готовность по обеспечению режима карантина в Нур-Султане Касым-Жомарт Токаев - о карантине:  Надо быть готовыми к любым вариантам Касым-Жомарт Токаев посетил блокпост в Нур-Султане

С 22 марта т.г. из 63 пар пассажирских поездов курсирующих по железнодорожным узлам Нур-Султан и Алматы будет отменено курсирование 44 пар поездов (по Нур-Султанe - 22 поезда, по Алматы-22 поезда), из них: 15-стандартные, 15-тальго, 12-пригородные,2-частные перевозчики:

Перечень поездов

СтандартныеТальго Пригородные

1

№10/9 Нур-Султан-Алматы

1

№3/4 Нур-Султан-Алматы

1

№7502/7501 Нур-Султан-Павлодар

2

№53/54 Нур-Султан-Достык

2

№67/68 Нур-Султан-Оскемен

2

№7510/7509 Нур-Султан-Павлодар

3

№39/40 Нур-Султан-Челябинск

3

№91/92 Нур-Султан-Кызылорда

3

№7507/7508 Нур-Султан-Кокшетау

4

№6829/6830 Ерейментау-Кокшетау

4

№353/354 Нур-Султан-Семей

4

№95/96 Нур-Султан-Уральск

5

№6803/6804 Нур-Султан-Атбасар

5

№603/604 Нур-Султан-Аркалык

5

№1/2 Алматы-Ташкент

6

№7553/7556 Караганды-Нур-Султан

6

№623/627 Нур-Султан-Петропавловск-Кызыл-Ту

6

№11/12 Алматы-Шымкент

7

№6932/6931 Алматы-Сарыозек

7

№655/656 Нур-Султан-Айсары

7

№ 25/26 Алматы-Шымкент

8

№6934/6933 Сарыозек-Актогай

8

№673/674 Павлодар-Нур-Султан

8

№29/30 Алматы-Атырау

9

№6985/6986 Алматы-Алтынколь

9

№7/8 Алматы-Саратов

9

№31/32 Алматы-Павлодар

10

№6996/6995 Кокшетау-Кзыл-Ту

10

№13/14 Алматы-Достык

10

№51/52 Алматы-Уральск

11

№6892/6891 Жалтыр-Жайнак

11

№301/302 Алматы-Новосибирск

11

№69/70 Алматы-Оскемен

12

№6889/6890 Атбасар-Есиль

12

№351/352 Алматы-Оскемен

12

№71/72 Алматы-Туркестан

Частные поезда

13

№373/374 Алматы-Жезказган

13

№701/702 Алматы-Нур-Султан

14

№379/380 Алматы-Уральск

14

№705/706 Алматы-Петропавловск

1

№15/16 Алматы-Петропавловск

15

№393/394 Алматы-Алтынколь

15

№712/711 Нур-Султан-Шымкент

2

№6947/6948 Алматы-Казыбек-Бек

Итого: 44 пар поездов (15-стандартные, 15-тальго, 12-пригородные, 2-частные перевозчики)

- сохранено курсирование 8 пар транзитных поездов с отменой стоянки по станциям Нур-Султан и Алматы:

1. поезд №21/22 Кызылорда-Семей курсирования поезда с отменой стоянки по станции Алматы-1;

2. поезд №83/84 Караганды-Петропавловск курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан;

3. поезд №339/340 Павлодар-Пресногорьковская курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан;

4. поезд №43/44 Костанай-Алматы курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан и сокращением маршрута поезда до станции Отар вместо Алматы (перевозчик ТОО Турксиб Астана);

5. поезд №327/328 Костанай-Караганды курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО Турксиб Астана);

6. поезд №56/55 Кызылорда-Кокшетау курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО Nomadas );

7. поезд №76/75 Кызылорда-Петропавловск курсирования поезда с отменой стоянки по станции Нур-Султан (перевозчик ТОО « ArlanTransAstana «);

8. поезд №118/117 Кызылорда-Нур-Султан изменение маршрута с продлением до станции Екибастуз (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Марал-Нур.

- сокращены маршруты курсирования 11 пар до ближайших станций:

1. поезд №37/38 Мангистау-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Атбасар (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Атбасар 15 ч 14 мин.;

2. поезд №47/48 Атырау-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Курорт-Боровое (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Курорт-Боровое 14 ч 36 мин;

3. поезд №23/24 Актобе-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 16ч00мин.;

4. поезд №33/34 Актобе-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 15 ч 46 мин.;

5. поезд №41/42 Атырау-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы). Перестой состава по станции Шу 15ч34мин.;

6. поезд №77/78 Мангистау-Алматы сокращение маршрута до станции Шу (вместо Алматы), составы формирования РФ «Западный». Перестой состава 15 ч 14 мин. Перестой состава по станции Шу 29ч 26 мин.;

7. поезд №86/85 Нур-Султан-Сарыагаш сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Караганды 21ч 36 мин.;

8. поезд №57/58 Уральск-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Курорт-Боровое (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Сарыарка Компании. Перестой состава по станции Курорт-Боровое 14 ч 36 мин;

9. поезд №108/107 Жезказган-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО Марал-Нур. Перестой состава по станции Караганды 13 ч 25 мин;

10. поезд №121/122 Нур-Султан-Семей сокращение маршрута до станции Караганды (вместо Нур-Султан) перевозчик ТОО «Арай Транс кз». Перестой состава по станции Караганды 17 ч 58 мин;

11. пригородный поезд №6857/6858 Караганды-Нур-Султан сокращение маршрута до станции Аршалы (вместо Нур-Султан). Перестой состава по станции Аршалы 03 ч 52 мин.

«Кроме того, для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК в пассажирских поездах внедрено анкетирование пассажиров.

Также с учетом чрезвычайного положения пассажирам, отказавшимся от поездки на железнодорожном транспорте, осуществляется 100%-ый возврат стоимости билетов независимо от даты обращения.

При этом железнодорожные вокзалы на станциях Нур-Султан и Алматы с 22 марта т.г. будут закрыты для отправки или приема пассажиров по всем маршрутам», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: КТЖ, Транспорт, Коронавирус, Коронавирус в РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив