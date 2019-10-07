Как изменится АСП – Минтруда озвучило инициативы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о предлагаемых изменениях в выплатах адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 60% детей, которые получают АСП – это дети из многодетных семей. Поэтому мы предлагаем ввести для них отдельное госпособие из республиканского бюджета. При этом, выплата не будет зависеть от дохода семьи. Она будет выплачиваться всем многодетным семьям в стране. Размер данного пособия будет дифференцированный, в зависимости от количества детей», - сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он рассказал о том, сколько средств планируется выделять на одного ребенка.

«В среднем 10-11 тысяч на одного ребёнка. И общий размер будет в 4-7 раз превышать размер аналогичных пособий, назначение которых нами было прекращёно с 2018 года. Мы считаем, что это будет дополнительной поддержкой для многодетных семей. Это обезопасит часть выплат детям от тех ошибок взрослых или других ситуаций, которые связаны с учетом доходов семьи», - отметил министр.

По его словам, АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным.

«Критерии определения малообеспеченной семьи, а именно 70% от прожиточного минимума, остаются. Размер АСП на каждого члена семьи будет определяться как ранее, как разница между среднедушевым доходом семьи и 70% от прожиточного минимума. Мы будем предусматривать процедуры и условия получения АСП. Я считаю, чем больше процедур и условий, тем мы больше создаем проблем, прежде всего, для населения. Тем больше возможностей, оснований для допущения нарушений», - подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, будут возвращены ежеквартальные назначение и выплаты АСП.

«Сегодня она назначается на 6 или 12 месяцев. Считаю, что проблем с этим не будет, потому что сегодня для получения АСП предоставлять документы не нужно, нужны только ИИН и заявление. Мы усиливаем работу участковых комиссий. Минтруда определит критерии нуждаемости, доведет его до участковых комиссий. Мы немного увеличиваем сроки для обследования и вынесения решения комиссиями», - заключил министр.