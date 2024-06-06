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    20:50, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах

    Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
    Фото: Яндекс Казахстан

    В современных браузерах можно легко изменить поиск по умолчанию. Это позволит вам пользоваться Интернетом быстрее и удобнее. Это статья о том, как изменить поиск по умолчанию в Яндекс Браузере, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera и Mozilla Firefox, а также об особенностях и настройке поиска от Яндекса, передает агентство Kazinform.

    Изменение поисковой системы в Яндекс Браузере, Google Chrome, Edge, Safari, Opera и Mozilla

    Изменение поисковой системы по умолчанию в популярных браузерах позволяет вам выбирать удобный сервис, который будет использоваться по умолчанию при выполнении запросов пользователя.

    Яндекс Браузер

    Удобный инструмент от известной международной ИТ-компании. Там уже предустановлен одноименный поиск по умолчанию, но инструкция будет не лишней. Для настройки альтернативного поиска в Яндекс Браузере выполните следующие действия:

    1. Нажмите на кнопку с тремя линиями справа вверху.
    2. Выберите пункт «Настройки».
    3. В пункте «Поисковая система» нажмите «Установить по умолчанию».
    4. Выберите из списка и нажмите «Сохранить».

    Так вы сможете решить, какой сервис вам предпочтительнее использовать, и изменить заводские настройки.

    Google Chrome

    Браузер от прямого конкурента Яндекса. Не менее популярен и не менее удобен. Для изменения поиска по умолчанию в Google Chrome следуйте этим шагам:

    1. Справа вверху нажмите на три точки и найдите раздел с шестеренкой «Настройки».
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    2. Найдите слева меню «Поиск».
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    3. В подменю «Поисковая система по умолчанию» выберите Яндекс и согласитесь на изменения.
    Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
    Фото: Яндекс Казахстан
    Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
    Фото: Яндекс Казахстан

    Так вы сможете легко пользоваться удобным для вас сервисом и не придется привыкать к новому.

    Microsoft Edge

    Чтобы изменить настройки в браузере от Microsoft, выполните следующие действия:

    1. Справа вверху нажмите на три точки.
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    2. Выберите раздел «Параметры».
    3. Выберите раздел «Конфиденциальность, поиск и службы», там подпункт «Адресная строка»
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    4. Откройте раздел «Поисковая система, используемая в адресной строке», кликните по значку «Яндекс»
    Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
    Фото: Яндекс Казахстан

    Safari (на iPhone и Mac)

    Если вы хотите настроить поиск по умолчанию в Safari, выполните следующие шаги:

    1. Откройте Safari.
    2. На iPhone: зайдите в «Настройки», откройте приложение «Safari». На Mac: откройте его же и выберите «Настройки» из меню.
    3. В подменю «Поиск» выберите нужный из списка.

    Opera

    Для изменения в Opera выполните следующие действия:

    1. Откройте Opera.
    2. Нажмите на кнопку «Меню» слева вверху и выберите «Настройки».
    3. В разделе «Браузер» найдите подраздел «Поисковая система».
    4. Выберите сервис из списка и установите ее по умолчанию.

    Mozilla Firefox

    Для изменения поисковика в Mozilla Firefox следуйте этим шагам:

    1. Нажмите на три горизонтальные полоски справа вверху.
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    2. Перейдите в меню «Настройки».
    3. Перейдите в раздел «Поиск».
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    4. В разделе «Поисковая система по умолчанию» кликните по Яндексу.
      Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
      Фото: Яндекс Казахстан
    5. Если ее нет — нажмите на «Найти другие поисковые системы», установите расширение от Яндекса и повторите шаги с 1 по 4.
    Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах
    Фото: Яндекс Казахстан

    Особенности поисковой системы от Яндекса

    Поиск по умолчанию Яндекс предлагает множество полезных функций, таких как:

    Поисковые подсказки: популярные запросы, актуальные для Казахстана, позволяют быть в курсе всех трендов.

    Голосовой поиск поддерживает запросы одновременно на русском и на казахском. Он доступен через мобильные приложения Яндекс Браузер и Яндекс Поиск с Алисой.

    Поиск по картинке позволяет найти похожие графические изображения, а также распознать текст.

    Первые в мире быстрые ответы и факты на казахском языке.

    Переводной поиск: более 15 млн документов, переведенных с русского на казахский язык.

    Эти особенности делают Яндекс отличным выбором для тех, кто ищет удобный и мощный инструмент для работы в интернете.

    Настройка поисковой системы Яндекс

    Если нужно использовать Яндекс в качестве основы, сделайте следующее:

    1. Откройте приложение, в котором хотите установить Яндекс поиском по умолчанию.
    2. Перейдите в настройки (см. предыдущие разделы для каждого браузера).
    3. В соответствующем списке выберите «Яндекс» из числа доступных.
    4. Сохраните изменения.

    Теперь, когда вы знаете, как изменить поиск по умолчанию в различных браузерах, вы сможете использовать наиболее удобный и эффективный для вас.

    Дополнительные советы по настройке поиска от Яндекса

    Вы можете сделать вашу работу в Интернете ещё проще благодаря этим советам:

    Персонализация: настройте поиск под себя, чтобы получать наиболее релевантные результаты.

    Закладки и быстрые команды: используйте закладки и быстрые команды для быстрого доступа к любимым сайтам и сервисам.

    Безопасность и приватность: включите дополнительные параметры безопасности в настройках для защиты данных.

    Эти советы помогут вам максимально эффективно использовать возможности Яндекса, делая поиск в интернете более удобным и безопасным.

    Теги:
    Технологии Яндекс Интернет Развитие IT технологий в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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