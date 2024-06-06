Как изменить поиск по умолчанию в популярных браузерах

В современных браузерах можно легко изменить поиск по умолчанию. Это позволит вам пользоваться Интернетом быстрее и удобнее. Это статья о том, как изменить поиск по умолчанию в Яндекс Браузере, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera и Mozilla Firefox, а также об особенностях и настройке поиска от Яндекса, передает агентство Kazinform.

Изменение поисковой системы в Яндекс Браузере, Google Chrome, Edge, Safari, Opera и Mozilla

Изменение поисковой системы по умолчанию в популярных браузерах позволяет вам выбирать удобный сервис, который будет использоваться по умолчанию при выполнении запросов пользователя.

Яндекс Браузер

Удобный инструмент от известной международной ИТ-компании. Там уже предустановлен одноименный поиск по умолчанию, но инструкция будет не лишней. Для настройки альтернативного поиска в Яндекс Браузере выполните следующие действия:

Нажмите на кнопку с тремя линиями справа вверху. Выберите пункт «Настройки». В пункте «Поисковая система» нажмите «Установить по умолчанию». Выберите из списка и нажмите «Сохранить».

Так вы сможете решить, какой сервис вам предпочтительнее использовать, и изменить заводские настройки.

Google Chrome

Браузер от прямого конкурента Яндекса. Не менее популярен и не менее удобен. Для изменения поиска по умолчанию в Google Chrome следуйте этим шагам:

Справа вверху нажмите на три точки и найдите раздел с шестеренкой «Настройки». Фото: Яндекс Казахстан Найдите слева меню «Поиск». Фото: Яндекс Казахстан В подменю «Поисковая система по умолчанию» выберите Яндекс и согласитесь на изменения.

Фото: Яндекс Казахстан

Фото: Яндекс Казахстан

Так вы сможете легко пользоваться удобным для вас сервисом и не придется привыкать к новому.

Microsoft Edge

Чтобы изменить настройки в браузере от Microsoft, выполните следующие действия:

Справа вверху нажмите на три точки. Фото: Яндекс Казахстан Выберите раздел «Параметры». Выберите раздел «Конфиденциальность, поиск и службы», там подпункт «Адресная строка» Фото: Яндекс Казахстан Откройте раздел «Поисковая система, используемая в адресной строке», кликните по значку «Яндекс»

Фото: Яндекс Казахстан

Safari (на iPhone и Mac)

Если вы хотите настроить поиск по умолчанию в Safari, выполните следующие шаги:

Откройте Safari. На iPhone: зайдите в «Настройки», откройте приложение «Safari». На Mac: откройте его же и выберите «Настройки» из меню. В подменю «Поиск» выберите нужный из списка.

Opera

Для изменения в Opera выполните следующие действия:

Откройте Opera. Нажмите на кнопку «Меню» слева вверху и выберите «Настройки». В разделе «Браузер» найдите подраздел «Поисковая система». Выберите сервис из списка и установите ее по умолчанию.

Mozilla Firefox

Для изменения поисковика в Mozilla Firefox следуйте этим шагам:

Нажмите на три горизонтальные полоски справа вверху. Фото: Яндекс Казахстан Перейдите в меню «Настройки». Перейдите в раздел «Поиск». Фото: Яндекс Казахстан В разделе «Поисковая система по умолчанию» кликните по Яндексу. Фото: Яндекс Казахстан Если ее нет — нажмите на «Найти другие поисковые системы», установите расширение от Яндекса и повторите шаги с 1 по 4.

Фото: Яндекс Казахстан

Особенности поисковой системы от Яндекса

Поиск по умолчанию Яндекс предлагает множество полезных функций, таких как:

● Поисковые подсказки: популярные запросы, актуальные для Казахстана, позволяют быть в курсе всех трендов.

● Голосовой поиск поддерживает запросы одновременно на русском и на казахском. Он доступен через мобильные приложения Яндекс Браузер и Яндекс Поиск с Алисой.

● Поиск по картинке позволяет найти похожие графические изображения, а также распознать текст.

● Первые в мире быстрые ответы и факты на казахском языке.

● Переводной поиск: более 15 млн документов, переведенных с русского на казахский язык.

Эти особенности делают Яндекс отличным выбором для тех, кто ищет удобный и мощный инструмент для работы в интернете.

Настройка поисковой системы Яндекс

Если нужно использовать Яндекс в качестве основы, сделайте следующее:

Откройте приложение, в котором хотите установить Яндекс поиском по умолчанию. Перейдите в настройки (см. предыдущие разделы для каждого браузера). В соответствующем списке выберите «Яндекс» из числа доступных. Сохраните изменения.

Теперь, когда вы знаете, как изменить поиск по умолчанию в различных браузерах, вы сможете использовать наиболее удобный и эффективный для вас.

Дополнительные советы по настройке поиска от Яндекса

Вы можете сделать вашу работу в Интернете ещё проще благодаря этим советам:

● Персонализация: настройте поиск под себя, чтобы получать наиболее релевантные результаты.

● Закладки и быстрые команды: используйте закладки и быстрые команды для быстрого доступа к любимым сайтам и сервисам.

● Безопасность и приватность: включите дополнительные параметры безопасности в настройках для защиты данных.

Эти советы помогут вам максимально эффективно использовать возможности Яндекса, делая поиск в интернете более удобным и безопасным.