РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 31 Май 2021 | GMT +6

    Как изменит экологию Концепция по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно принятия мер по разработке и утверждению Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Казахстане до 2030 года, с индикаторами долгосрочного развития лесного хозяйства и животного мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект Концепции по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Казахстана до 2030 года (далее – проект Концепции) разработан Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (далее – Министерство). В настоящее время в связи с проводимой уполномоченными государственными органами работы по определению новых подходов к системе государственного планирования Концепция находится на согласовании в государственных органах», - написал Роман Скляр в своем ответе.

    В проекте Концепции в рамках двух приоритетных направлений, таких как «Сохранение биоразнообразия» и «Устойчивое использование биоразнообразия», предусмотрено шесть задач:

    - формирование репрезентативной экологической сети;

    - сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;

    - сохранение генетических ресурсов;

    - устойчивое лесное хозяйство;

    - охрана, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира;

    - создание устойчивого рыбного хозяйства.

    «В целях реализации положений Концепции будут разработаны среднесрочные программы с планами мероприятий на республиканском, территориальном и отраслевом уровнях на 5 лет в два этапа: первый этап – 2021 – 2025 годы; второй этап – 2026 – 2030 годы», - заключил зампремьера.


    Теги:
    Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!