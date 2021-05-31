Как изменит экологию Концепция по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия Казахстана
«Проект Концепции по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Казахстана до 2030 года (далее – проект Концепции) разработан Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (далее – Министерство). В настоящее время в связи с проводимой уполномоченными государственными органами работы по определению новых подходов к системе государственного планирования Концепция находится на согласовании в государственных органах», - написал Роман Скляр в своем ответе.
В проекте Концепции в рамках двух приоритетных направлений, таких как «Сохранение биоразнообразия» и «Устойчивое использование биоразнообразия», предусмотрено шесть задач:
- формирование репрезентативной экологической сети;
- сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;
- сохранение генетических ресурсов;
- устойчивое лесное хозяйство;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира;
- создание устойчивого рыбного хозяйства.
«В целях реализации положений Концепции будут разработаны среднесрочные программы с планами мероприятий на республиканском, территориальном и отраслевом уровнях на 5 лет в два этапа: первый этап – 2021 – 2025 годы; второй этап – 2026 – 2030 годы», - заключил зампремьера.