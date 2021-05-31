Как изменит экологию Концепция по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно принятия мер по разработке и утверждению Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Казахстане до 2030 года, с индикаторами долгосрочного развития лесного хозяйства и животного мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Концепции по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Казахстана до 2030 года (далее – проект Концепции) разработан Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (далее – Министерство). В настоящее время в связи с проводимой уполномоченными государственными органами работы по определению новых подходов к системе государственного планирования Концепция находится на согласовании в государственных органах», - написал Роман Скляр в своем ответе.

В проекте Концепции в рамках двух приоритетных направлений, таких как «Сохранение биоразнообразия» и «Устойчивое использование биоразнообразия», предусмотрено шесть задач:

- формирование репрезентативной экологической сети;

- сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;

- сохранение генетических ресурсов;

- устойчивое лесное хозяйство;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира;

- создание устойчивого рыбного хозяйства.

«В целях реализации положений Концепции будут разработаны среднесрочные программы с планами мероприятий на республиканском, территориальном и отраслевом уровнях на 5 лет в два этапа: первый этап – 2021 – 2025 годы; второй этап – 2026 – 2030 годы», - заключил зампремьера.