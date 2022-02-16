Как изменился рынок труда в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие изменения произошли на рынке, как обстоят дела с заработными платами, количеством резюме и вакансий в Казахстане - в HeadHunter Казахстан подвели итоги 2021 года, передает МИА «Казинформ».

Количество предложений от работодателей стремительно выросло

За 2021 год работодатели разместили на сайте hh.kz на 57% вакансий больше, чем в 2020 году. Их количество составило более 350 тысяч. Наиболее активный рост отмечен в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент. Рынок труда на протяжении всего 2021 года активно восстанавливался после длительных эпидемиологических ограничений.

Динамика соискательской активности

Более одного миллиона соискателей искали работу на hh.kz в 2021 году. Рост количества активных резюме соискателей в 2021 году по отношению к 2020 году увеличился почти в два раза. Наибольшее число активных резюме соискателей показали города Алматы, Нур-Султан и Шымкент.

Самыми распространёнными специализациями в резюме соискателей стали: менеджер по продажам/по работе с клиентами, продавец-консультант/кассир, бухгалтер и водитель.

Конкуренция на рынке труда

В 2021 году hh.индекс увеличился на 27% по отношению к 2020 году и составил 2,8. Это означает, что на одну вакансию претендуют около 3 человек. Это состояние является нормальным для рынка.

Рост заработных плат

Средняя заработная плата по Казахстану в 2021 году составила 223 тысячи тенге, что на 26,6% больше, чем в 2020 году. Вакансии с предложениями выше среднего по Казахстану наблюдаются в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Семей, Темиртау, Атырау, Петропавловск, Караганда и Усть-Каменогорск.

Спрос в разрезе профессиональных областей

В 2021 году спрос работодателей на специалистов остался без изменений. Лидирующие профессиональные области – это «Продажи», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Административный персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Строительство, недвижимость».

Прирост вакансий по профессиональным областям

Большой прирост вакансий наблюдается в профобластях: «Начало карьеры, студенты», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Управление персоналом», «Административный персонал» и «Транспорт, логистика».