Как изменился экспортный рынок за время пандемии, рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал, как изменился экспортный рынок за время пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экономические и социальные потрясения, вызванные COVID-19, оказали колоссальное влияние на мировую торговлю и экспорт казахстанской продукции в частности. Кризис отразился как на количественных показателях, так и на географии казахстанского экспорта. В пандемический 2020 год число стран, куда мы поставляли свою продукцию в последние три года, снизилось с 190 до 119. Количество экспортируемых товарных позиций снизилось почти на шесть позиций», - сказал Бахыт Султанов на заседании Совета иностранных инвесторов.

По его словам, это произошло из-за изменений в цепи добавленной стоимости, санкционных прений между крупными экономиками, карантинных ограничений на ввоз и вывоз товаров нашими торговыми партнерами.

«В то же время открылись новые рынки, такие как Камерун и Судан, Сальвадор и Никарагуа, и ряд других. Карантинные ограничения и сбои в цепочках поставок в меньшей степени затронули торговлю сельхозтоварами. Ажиотажные закупки странами базовых продуктов питания позволили нарастить экспорт казахстанской обработанной сельхозпродукции более чем на 18%. Локдауны привели к падению спроса на непродовольственные товары почти на 20%», - заключил Б. Султанов.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн. В ходе заседания Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость развития экспорта обработанной продукции.