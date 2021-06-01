Как изменилось законодательство по защите прав детей, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях, внесенных в законодательство по защите прав детей, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«83 поправки, внесенные в национальное законодательство за два года, позволили обеспечить совершенствование государственных мер защиты прав и интересов семьи и ребенка. В приоритетном порядке приняты меры по обеспечению безопасности детей. Так, в настоящее время не только педагоги, но и работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними или в их отношении действий (бездействия), содержащих признаки уголовного или административного правонарушения», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Глава МОН напомнил, что в республике ужесточена ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних - увеличены сроки лишения свободы.

Местные исполнительные органы наделены правом вести медико-социальный учет несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также их родителей.

«Это позволит своевременно оказать социально-правовую и медико-психологическую помощь. Только в 2020 году приняты 22 НПА (нормативно-правовых акта)в сфере детства», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Было отмечено, что среди новых норм – расширение компетенции министерства по утверждению п равил и сроков социальной реабилитации детей, пострадавших от террористической деятельности. Утвержден п еречень предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях, выведена из системы государственных закупок процедура приобретения продуктов питания для внешкольных организаций, ТиПО, установлен запрет на участие в конкурсах по организации питания недобросовестных поставщиков услуг, товаров.



