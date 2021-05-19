Как изменилось население Алматы за годы Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как изменилась численность алматинцев за последние 30 лет узнала корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента национального бюро статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам по городу Алматы, за 30 лет численность населения мегаполиса увеличилась на 859 тысяч человек.

«Численность города Алматы на начало 1991 года составила 1 118,7 тысяч человек, на 1 января 2021 года- 1 977, 3 тысяч человек. За 30 лет численность населения города Алматы увеличилась на 859 тысяч человек, прирост составил 76,8%», - отметили в департаменте.

К основополагающим показателям демографической статистики относятся, прежде всего, показатели численности и состава населения. Наиболее точные данные о численности населения дает перепись населения.

В октябре 2020 года в стране прошла третья перепись населения. Исследования проводятся каждые 10 лет.

«В период между переписями данные по численности населения получают расчетным путем. То есть к итогам последней переписи населения ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории», - уточнили в ведомстве.

Доля населения города Алматы в общей численности населения республики составила 10,5% и в сравнении с другими регионами уступает только Туркестанской (10,8%) и Алматинской (11%) областям.

Численность населения на 1 апреля 2021 года составляет 1 989 931 человек.

Основными показателями миграции являются число прибывших, число выбывших. миграционный прирост или снижение, сальдо миграции.

Число прибывших в город в 1991 году составило 3 213 человек, за 2020 год - 124 457 человек.