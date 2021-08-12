Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле, сообщила председатель Национального банка Алия Молдабекова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
«По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 июля текущего года составили 35,0 млрд долларов США, незначительно снизившись за месяц на 76 млн долларов США.
Снижение резервов произошло за счет сокращения активов в свободно конвертируемой валюте. Основными причинами сокращения стали уменьшение средств БВУ в Национальном банке на 655 млн долларов США в связи с клиентскими оттоками и выплаты госдолга на 126 млн долларов США», - сообщила Алия Молдабекова.
«Рост портфеля золота позволил почти полностью нивелировать снижение активов в СКВ. На фоне сложной ситуации с борьбой с коронавирусом в мире и неопределенных перспектив развития мировой экономики цена золота в июле выросла на 4%, до 1 828 долл. США за унцию, а портфель золота в составе золотовалютных активов Национального банка вырос на 959 млн долларов США», - резюмировала спикер.
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