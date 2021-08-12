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Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле

12 Августа 2021 11:00
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Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как изменились золотовалютные резервы Нацбанка РК в июле, сообщила председатель Национального банка Алия Молдабекова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

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«По предварительным данным, золотовалютные резервы на 30 июля текущего года составили 35,0 млрд долларов США, незначительно снизившись за месяц на 76 млн долларов США.

Снижение резервов произошло за счет сокращения активов в свободно конвертируемой валюте. Основными причинами сокращения стали уменьшение средств БВУ в Национальном банке на 655 млн долларов США в связи с клиентскими оттоками и выплаты госдолга на 126 млн долларов США», - сообщила Алия Молдабекова.

«Рост портфеля золота позволил почти полностью нивелировать снижение активов в СКВ. На фоне сложной ситуации с борьбой с коронавирусом в мире и неопределенных перспектив развития мировой экономики цена золота в июле выросла на 4%, до 1 828 долл. США за унцию, а портфель золота в составе золотовалютных активов Национального банка вырос на 959 млн долларов США», - резюмировала спикер.


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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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