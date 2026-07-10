Как изменились цены производителей за год в Казахстане

Цены на промышленную продукцию в Казахстане продолжают расти: в июне 2026 года общий индекс цен предприятий-производителей составил 117,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные бюро Национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно информации Бюро национальной статистики, по сравнению с декабрем 2025 года индекс цен составил 112,4%, а за первое полугодие 2026 года по сравнению с январем–июнем 2025 года — 110,4%. За месяц — к маю 2026 года — цены выросли на 0,5%.

Как изменились цены без учета отдельных факторов

Без учета цен на энергоресурсы промышленная продукция в июне 2026 года подорожала на 10,7% по сравнению с июнем 2025 года. За январь–июнь 2026 года рост составил 12,1%.

Если исключить влияние нефтяного сегмента, годовой рост цен составил 12,3%, а за первое полугодие — 11,1%.

Без учета металлов цены выросли на 18,2% за год, а с начала года — на 6,9%. При исключении продовольственных товаров рост составил 18,6% к июню 2025 года и 9,5% за январь–июнь 2026 года.

Динамика по основным группам товаров

Наибольшие изменения за год наблюдались в категориях, связанных с металлами и продовольственными товарами.

Так, базовый индекс без учета энергоресурсов, металлов и продовольствия составил 108,3% к июню 2025 года. За первые шесть месяцев 2026 года показатель достиг 108,8%.

Без учета энергоресурсов и металлов цены выросли на 8,2% за год и на 8,7% за январь–июнь 2026 года.

Показатели за месяц

В июне 2026 года по сравнению с маем цены изменились следующим образом:

— без учета энергоресурсов — рост 1,4%;

— без учета нефти — рост 1,0%;

— без учета металлов — рост 0,1%;

— без учета продовольствия — рост 0,2%;

— без учета энергоресурсов, металлов и продовольствия — рост 1,5%.

Напомним, что в апреле 2026 года индекс цен производителей промышленной продукции в Казахстане составил 104,2% к аналогичному периоду прошлого года.