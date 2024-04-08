Как изменились цены на продукты в СКО

В Северо-Казахстанской области инфляция по итогам марта составила 9,7%. Наиболее подорожали услуги для населения – более чем на 16%, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным департамента Бюро национальной статистики, продукты за год подорожали на 7,8%. Самый высокий рост показали цены на яйца – 27%, фрукты – 17%, хлеб ржано-пшеничный – более чем на 15%, на белокочанную капусту – почти на 18%. Булочные и мучные кондитерские изделия подорожали на 10%, примерно на столько же поднялась цена на рыбу и морепродукты.

Цена на крупы снизилась на 14%, но в этой группе рис подорожал на 32%. Цены на свежие овощи снизились на 1,4%, при этом лук стал дороже на 36%, картофель – на 7%, свекла – на 4%. На 5-6% выросли в цене помидоры и морковь. Растительное масло подешевело на 18%.

Возросла цена на моторное масло, мебель, предметы домашнего обихода, товары личного пользования, ювелирные изделия и часы, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь. Прирост составил от 19 до 9%.

Тарифы на электроэнергию за год выросли на 37%. Рост цен на курьерские услуги составил 7%, на услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания – около 16%, услуги общественного питания – 10%. Фактическая арендная плата за жилье выросла на 17%.

По итогам февраля инфляция в регионе составляла 9,5%.