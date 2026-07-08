Как изменились цены на овощи в Павлодарской области за месяц

За минувший месяц в Павлодарской области отмечен рост цен на сахар, овощи и услуги связи. Вместе с тем статистики не сообщают о снижении цен ни на один товар или услугу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области сообщили, что в июне цены на сахар выросли на 3,6%, рыбу и морепродукты — на 1,4%, булочные и мучные кондитерские изделия — на 1,3%, мясо — на 0,6%, крупы и зерновые продукты — на 0,5%. Вместе с тем сезонный фактор существенно сказался на стоимости овощей.

— Из овощей и фруктов повысились цены на капусту — на 32,4%, свеклу — на 22,3%, картофель и лук — по 15,4%, яблоки — на 5,4%. Среди непродовольственных товаров подорожали бензин — на 1,7%, товары личного пользования — на 0,7%, фармацевтическая продукция — на 0,3%, одежда и обувь — на 0,2%, — сообщили в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

Из платных услуг на 1,9% подорожали услуги связи, а услуги в сфере отдыха и культуры — на 1,7%.

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в июне в Казахстане замедлился до 10,3 процентов.