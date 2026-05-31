Как изменились цены на летние лагеря для детей в Павлодарской области

По информации управления образования региона, при определении стоимости оплаты учитывается комплекс расходов, необходимых для полноценного и безопасного отдыха детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Павлодарской области всего 11 детских лагерей, 9 из которых государственные, а 2 частные. Большинство расположены за пределами городов. Общий охват детей более 5 тысяч человек и на сегодня все они готовы принимать гостей.

При этом, цена одного дня за 1 ребенка в этом году составляет 12650 тенге, годом ранее эти же услуги обходились в 9800 тенге.

— В расчет включаются: расходы на питание детей, затраты на проживание и содержание спальных помещений, оплата труда педагогического, воспитательного, медицинского, обслуживающего и технического персонала, расходы на организацию образовательных, культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий, медицинское сопровождение и обеспечение санитарно-эпидемиологических требований, — отметили в управлении образования Павлодарской области.

Помимо этого в стоимость путевки включают коммунальные услуги, приобретение хозтоваров, канцелярии, расходы на охрану, на содержание и обслуживание материально-технической базы лагеря.

Меж тем, выросла за год и стоимость услуг в пришкольных лагерях с 945 тенге за день на одного ребенка до 1210 тенге. Цена, к слову, фиксированная для всех учебных заведений. Один сезон с трехразовым питанием, длительностью 15 дней, родителям обходится в 18 тысяч тенге.

Напомним, в Акмолинской области только один сезонный лагерь получил разрешение санврачей.