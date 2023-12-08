Как изменились цены на фрукты и овощи в Павлодарской области

Статистики сравнили цены в павлодарских магазинах. За последний месяц ощутимо подешевели морковь и капуста, а помидоры и огурцы наоборот — подорожали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего проанализировали больше 500 позиций. Мясо, как и молоко, почти не изменились в цене. Говядина, баранина и колбасы подорожали на 0,6%, мясо птицы — на 0,3%. Молочная продукция выросла в цене на 0,2%. Из круп заметно подорожал только рис — на 4,4%, макароны подорожали на 1,4%.

Цены на некоторые сезонные овощи порадовали: цена на картофель за месяц снизилась на 9,1%, продолжил дешеветь лук, цена снизилась на 5,9%.

Сильнее всего подешевела морковь — более чем на 18%. Огурцы и помидоры к Новому году традиционно подорожали. Огурцы выросли в цене на 33,6%, помидоры — на 18,8%. Этот факт не слишком удивляет: помидоры и огурцы в Павлодарской области к декабрю всегда меняются в цене, вызывая недовольство горожан.

Яблоки подорожали не сильно — на 2,9%. Цены на яйца повысились на 9,7%. Подсолнечное масло и сахар немного подешевели, хоть и не слишком ощутимо — на 0,2%.

— Цены на табачные изделия увеличились на 1,8%, на автомобили — на 4,3%, на фармацевтическую продукцию — на 2,3%, на одежду и обувь — на 1,9%, на твердое топливо — на 0,8%, на бензин — на 0,1%, — сообщили в департаменте Бюро национальной статистики АСПР РК.

Напомним, в начале ноября статистики сообщили, как изменились цены месяцем раньше.