НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как изменились правила приема на обучение в вузы МВД РК? Об этом рассказал начальник Управления организации ведомственного образования Департамента кадровой политики ведомства Ахан Нурушев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации дорожной карты проводится модернизация ведомственного образования в части отбора, реализации вопросов, связанных с обучением, повышением квалификации и переподготовки. На сегодняшний день оптимизировано ведомственное образование, учебные заведения оставлены с учетом их специализации. Карагандинская академия осуществляет подготовку следователей, криминалистов, Алматинская академия осуществляет подготовку оперативных и технических сотрудников, Костанайская академия – сотрудников административной полиции и уголовно-исполнительной системы, в Актюбинском институте – административная полиция, в Шымкентском учебном центре идет подготовка сотрудников для службы специализированной охраны», – проинформировал начальник управления организации ведомственного образования.

По словам Ахана Нурушева, в рамках модернизации существенно изменены подходы в обучении, в частности внедрены новые специальные курсы и дисциплины: специальная полицейская тактика, психологическая подготовка сотрудников внутренних дел, инфо-коммуникационные технологии. В части повышения квалификации и переподготовки кадров во всех учебных заведениях на сегодняшний день проводятся курсы по психологической подготовке сотрудников органов внутренних дел, а также по сервисному формату работы с населением.

С января 2021 года внесены существенные изменения в правила отбора, в частности на сегодняшний день территориальные подразделения осуществляют отбор сотрудников, которые претендуют на право занятия вакантной должности в соответствующем подразделении, направляет все необходимые документы в учебные заведения. В соответствующие сроки учебное заведение проводит отбор данных кандидатов на обучение в свои учебные заведения.

«Что касается подготовки по линии бакалавриата, абитуриент, желающий поступить в вуз, в обязательном порядке подает заявление через кадровые службы территориальных органов внутренних дел либо непосредственно в учебные заведения. Также можно подать заявку в электронном формате. К заявлению прилагаются копия удостоверения личности, фотографии, автобиография, копия документа об образовании. Кадровые службы территориальных ОВД и учебных заведений изучают кандидатов на учебу, направляют на медицинское освидетельствование, проводят спецпроверку и направляют личные дела до 1 июля в соответствующие ВУЗы МВД», – сообщил Ахан Нурушев.

Кандидаты на обучение сдают ЕНТ до 5 июля. ЕНТ проводится по следующим предметам: история Казахстана, математическая грамотность, грамотность чтения и двум профильным предметам. Одно из новшеств – лицо, которое желает поступить в Карагандинскую академию, может выбрать любые два профильных предметов. Необходимо набрать по итогам ЕНТ не менее 50 баллов, в том числе не менее 5 баллов по каждому предмету.

После сдачи ЕНТ абитуриенты прибывают в учебное заведение согласно установленным срокам. Организация приема на учебу осуществляется приемной комиссией ВУЗа в три этапа: окончательное медицинское освидетельствование, проверка физической подготовленности абитуриентов, для юношей и девушек: бег на 100 и 1000 метров. Только для юношей: подтягивание на высокой перекладине. А для девушек – подъем туловища из положения лежа на спине в течение 1 минуты. Третий этап – зачисление абитуриентов в соответствии с баллами по итогам ЕНТ, с учетом отбора по медицинским показаниям и результатам физической подготовленности.

Для определения кандидата годности к службе проводится медицинское и психико-физиологическое обследование, проверка кандидата по базам спецучетов.

Отбор на обучение в учебные заведения проходит на базе учебно-полевых лагерей. Кандидат, не согласный с результатом испытаний по физической подготовке, имеет право подать заявление на апелляцию. Апелляционную комиссию создает начальник соответствующего учебного заведения. Заявление подается до 13 часов следующего дня после объявления результатов. Заявление рассматривается в течение суток. Каждый кандидат, подающий заявку, имеет право на пересдачу одного физического испытания.