Как изменились оптовые цены в марте в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в целом по республике оптовые цены в марте выросли на 0,6% по сравнению с февралем 2026 года. С начала года, по сравнению с декабрем 2025-го, рост составил 2,0%, что указывает на постепенное ускорение инфляционных процессов в отдельных сегментах.

Наиболее заметные изменения зафиксированы в продовольственном секторе. Лидером роста стали свежие овощи: их стоимость за месяц увеличилась на 10,4%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 36,4%. Это самый резкий скачок среди всех категорий товаров.

Цены на мясо и птицу также продолжили расти: плюс 1,8% за месяц и 3,9% с начала года. Средняя стоимость говядины достигла 3 815 тенге за килограмм, куриных тушек — 1 208 тенге. Молочные продукты подорожали на 0,7% за месяц и на 8,5% с декабря.

Дополнительное давление на потребительский рынок оказывают базовые продукты: яйца выросли в цене на 2,2% (до 567 тенге за десяток), сливочное масло — на 0,3% за месяц и на 9,7% с начала года (5 099 тенге за килограмм), сахар — на 0,6% за месяц и на 4,5% с декабря (418 тенге за килограмм).

В топливном сегменте ситуация также неоднородная. Бензин в марте практически не изменился в цене (+0,1%), однако с конца 2025 года его стоимость выросла на 7,1%. Средняя цена АИ-92 составила 282 034 тенге за тонну, АИ-95 — 344 459 тенге.

Дизельное топливо подорожало на 0,6% за месяц и на 4,1% с декабря, достигнув 365 859 тенге за тонну. При этом наиболее заметный скачок зафиксирован на рынке сжиженного газа: плюс 11,8% за месяц и 13,4% с конца прошлого года. Его текущая цена составила 122 742 тенге за тонну.

В других сегментах динамика более сдержанная. Цены на фармацевтическую продукцию выросли на 0,3% за месяц и на 2,0% с декабря. В строительных материалах отмечено небольшое снижение: цемент подешевел на 0,5% к февралю, хотя с начала года остается дороже на 2,6%. Средняя цена на него составила 45 645 тенге за тонну.

Цены на пассажирские автомобили в марте остались на уровне февраля, показав минимальный рост — 0,5% по сравнению с декабрем прошлого года.

Таким образом, в марте наиболее резкое подорожание зафиксировано на овощи и сжиженный газ, тогда как ряд товаров, включая бензин, муку и картофель, продемонстрировали стабильность или минимальные изменения.

