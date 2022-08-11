11 Августа 2022 14:42

Как изменились цены на квартиры в июле в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается замедление роста цен на вторичное жилье. В июле небольшая положительная динамика была зафиксирована в 10 городах, снижение цен - в 7. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Krisha.kz.

Рост цен предложения остановился в апреле. Если раньше стоимость увеличивалась на 2-3 % в месяц, то с апреля средний показатель не меняется. Это связано как с окончанием пенсионного ажиотажа, так и с сезонным затишьем на рынке. Цены то незначительно увеличиваются, то снова откатываются назад.

Максимальное повышение произошло в Таразе: +2,2 %, до 293 875 тенге за единицу площади.

На втором месте Алматы с 1,5 % роста и самой высокой средней ценой в РК - 652 625 тенге за 1 кв. м.

На третьем - Кызылорда с ростом 1,2 %, до 228 450 тенге за квадрат.

В Актау и Костанае цены предложения за единицу площади увеличились по 1% и составили соответственно 289 875 и 364 700 тенге.

Наименьшее подорожание произошло: в Атырау: +0,7 %, 367 400 тенге за 1 кв. м; Караганде- +0,4 %, 375 250 тенге; Нур-Султане - +0,3 %, 473 950 тенге; Актобе - +0,2 %, 271 175 тенге; Шымкенте - +0,2 %, 414 900 тенге.

По отрицательной динамике лидирует Талдыкорган (минус 3,3 %). В июле за единицу площади здесь просили 312 600 тенге. Стоимость жилья снижается третий месяц подряд.

В Уральске уменьшение составило 1,1 %, до 306 550 тенге за квадрат.

Откат менее 1% наблюдался: в Семее - 0,3 %, 348 000 тенге за 1 кв. м; Кокшетау: -0,4 %, 317 975 тенге; Усть-Каменогорске: - 0,5 %, 383 850 тенге; Петропавловске - 0,7 %, 380 275 тенге; Павлодаре: - 0,8 %, 357 625 тенге.

Средняя цена по Казахстану в июле составила 361 122 тенге за 1 кв. м. В целом, показатель остался на уровне июня.

По итогам июля самые дорогие квартиры на вторичке в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

Самые дешевые - в Кызылорде, Актобе и Актау.

Что касается изменений с начала года, то с января средние цены выросли на 7%. Наибольший рост отмечен в Семее (+16%), снижение - в Талдыкоргане (минус 1,3 %). В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте цены за этот период увеличились на 5,6; 4,2; 8,1% соответственно.

За год вторичка в РК стала дороже в среднем на 22 %. Максимальный рост - в Актобе (+31,1 %), минимальный - в Талдыкоргане (+11,8 %). В Нур-Султане цены выросли на 23,9%, в Алматы - на 29,4 %, в Шымкенте - на 24,6%.