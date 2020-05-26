Как изменилась тактика тестирования на коронавирус, рассказала Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова рассказала об изменениях в тактике тестирования на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тактика тестирования у нас постоянно меняется. Мы увеличиваем количество лиц, подлежащих тестированию. Также изменяем контингент в зависимости от складывающейся ситуации. С 13 апреля мы проводим профилактическое тестирование с целью своевременного выявления больных. Также мы разделили всех тестируемых на три группы. К первой относится группа «по эпидемиологическим показаниям». Это больные, близкие и потенциальные контактные, также все больные с ОРВИ и пневмонией, медицинские работники», - пояснила главный государственный санитарный врач РК в ходе прямой трансляции на странице Министерства здравоохранения РК в Facebook в рубрике «Минздрав сообщает».

Следующая группа - это люди, которых тестируют с профилактической целью.

«Мы определили контингенты, которые подлежат профилактическому тестированию. У нас постоянно изменяется группа, которая относится к этому виду тестирования. Если на период к выходу из ЧП мы тестировали практически всех сотрудников организаций жизнеобеспечения, медико-социальных учреждений, лиц старше 60 лет - сегодня профилактическому тестированию подлежат лица, прибывающие из-за рубежа, затем медицинские работники», - рассказала спикер.

По словам Айжан Есмагамбетовой, у третьей группы тестирование проводится с целью эпидемиологического дозора. В эту группу включили всех пациентов, которые будут поступать на плановую госпитализацию, а также тех, кто поступает в медицинские организации для оказания экстренной помощи и в закрытые медико-социальные учреждения.

«Мы также оставили компетенцию главных государственных санитарных врачей территории. По эпидемиологическим показаниям они могут определять лиц, которые будут подлежать тестированию», - заключила главный санитарный врач РК.