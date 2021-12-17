Как изменилась система правоохранительных органов за годы Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система органов внутренних дел, как и другие сферы, претерпела значительные изменения. О самых основных расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

За годы независимости система органов внутренних дел Казахстана претерпела значительные структурные изменения. В конце 90-годов такие функции МВД, как обеспечение пожарной безопасности, формирование уголовно-правовой статистики, производство криминалистических экспертиз, борьба с экономическими преступлениями, уголовно-исполнительная система, документирование и регистрация населения были переданы в ведение других государственных органов.

В частности, органы внутренних дел освобождены от несвойственных им функций по проведению государственного технического осмотра транспортных средств и контроля за ним, охранной деятельности (за исключением охраны особо важных стратегических объектов). Кроме того, в ведение органов здравоохранения переданы медицинские вытрезвители, а в систему образования – Центры временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних (Указ Президента РК от 17 августа 2010 года №1039). Впервые в истории суверенного государства в июне 1992 года был принят Закон №1405-XII «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», ставший первым актом, определившим задачи и функции ОВД, их права и обязанности, сформировавшим правовое поле для практической деятельности.

С начала 2019 года по поручению Елбасы Министерство приступило к модернизации органов внутренних дел. В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2019 года Президент страны также поставил конкретные задачи по реформе полиции.

Значимость и актуальность этих мер в сентябре 2019 года отмечены Главой государства в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Целью этих поручений является создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел.

Основным инструментом реформ стала утвержденная Правительством (постановление от 27.12.18г №897) Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы.

В реализацию поручений Главы государства принимаются меры по реформе системы органов внутренних дел, основной целью которой является улучшение взаимодействия с обществом, обеспечение открытости и прозрачности деятельности полиции, переход на сервисную модель.

В рамках Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы оптимизирована структура, на 11% (10 592 ед.) сокращена штатная численность органов и подразделений МВД, упразднены излишние управленческие звенья. В результате, количество полицейских на 100 тысяч населения уменьшилось с 471 до 393 и достигло среднеевропейского уровня.

В настоящее время сформировано устойчивое профессиональное ядро из числа сотрудников, имеющих стаж службы свыше 5 лет, которые составляют 65% личного состава.