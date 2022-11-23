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Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет

23 Ноября 2022, 11:39
Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, что в настоящее время в агломерациях страны есть определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так за 10 лет население Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицы выросла в 3 раза, территория Алматы за последние 10 лет – в 2,5 раза, Шымкента – в 3,5 раза», - сказал глава ведомства, выступая в Мажилисе Парламента РК с докладом о проекте закона РК «О развитии агломераций» (первое чтение) и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития агломераций» (первое чтение).

Он отметил, что рост численности населения крупных городов порождает ряд проблем, такие как нагрузка на все виды инфраструктуры, хаотичная застройка окраин, отсутствие или несоблюдение проектов детальной планировки, нехватка транспорта и как следствие отсутствие продуманной транспортной системы, несоблюдение баланса жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других объектов, точечная застройка, высокий уровень преступности.

«Основной причиной нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие агломераций и в связи с этим назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной. В мире существуют специальные законы, регулирующие развитие городских агломераций как в унитарных государствах: Великобритания, Франция, Китай, так и в федеративных: США, Канада, Германия, Испания, Италия», - добавил Алибек Куантыров.

Министр подчеркнул, что основанием для разработки законопроектов являются и поручения Главы государства. Президент в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года поручил разработать закон «О развитии агломераций». Законопроекты поручено принять до конца года.


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