Как избирательные участки области Абай готовятся к выборам в Курултай

В области Абай сформированы 464 избирательных участка. Из них 429 расположены по зарегистрированному месту жительства граждан, еще 35 — в местах их временного пребывания. Об этом, отвечая на запрос корреспондента Kazinform, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии области Абай Гульнара Жигитбаева.

Наибольшее количество избирательных участков расположено в Семее — 127. В Курчатове работают 12 участков, в Абайском районе — 13, Аксуатском — 23, Аягозском — 46, Бескарагайском — 32, Бородулихинском — 44, Жарминском — 45, Кокпектинском — 27, Урджарском — 43, Жанасемейском — 23, Маканчинском — 29.

— Всего в регионе созданы 477 избирательных комиссий. В их числе работают 1 областная, 12 территориальных и 464 участковые избирательные комиссии. В настоящее время в системе избирательных комиссий насчитывается 91 член территориальных избирательных комиссий и 3170 членов участковых избирательных комиссий. Согласно данным местных исполнительных органов области Абай, численность избирателей составляет 401 224 человека, — сказала Гульнара Жигитбаева.

По ее словам, обеспечение доступности избирательных участков для лиц с инвалидностью является одним из приоритетных направлений в организации избирательного процесса. В день голосования число избирателей, нуждающихся в особых условиях, составляет 2194 человека. Из них 744 человека — пользователи кресел-колясок, 936 человек — незрячие и слабовидящие граждане, 514 человек — с нарушениями слуха и речи.

— Для информационно-консультационной поддержки избирателей организована работа 13 контакт-центров. В их числе единый контакт-центр «109» для жителей региона и 12 местных контакт-центров, оказывающих консультационную помощь жителям городов и районов. В день голосования на 162 избирательных участках области планируется использовать онлайн-сервисы для проверки данных и регистрации граждан, не имеющих регистрации по месту жительства. Из них 157 сервисов предназначены для оперативной проверки сведений о гражданах, а пять онлайн-сервисов, расположенных в Семее, будут использоваться для регистрации граждан без регистрации по месту жительства, — отметила председатель территориальной избирательной комиссии области Абай.

В день голосования на избирательных участках, расположенных по зарегистрированному месту жительства граждан, будут дополнительно установлены переносные пандусы. Кроме того, для обеспечения транспортной доступности будет привлечено 29 служб инватакси, а в 5 населенных пунктах дополнительно организуют работу еще 8 служб инватакси.

— Помимо этого, в день выборов, 23 августа 2026 года, для оказания необходимой помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам планируется привлечь девять сурдопереводчиков и социальных работников. Для всех избирателей области также доступен Telegram-бот, с помощью которого можно определить свой избирательный участок, — резюмировала Гульнара Жигитбаева.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК уже зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля, в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнили о важном запрете в день выборов.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начались первые публичные дискуссии между политическими партиями. Также определен порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Курултая.