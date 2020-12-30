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Как избирательные комиссии будут работать в Казахстане в день выборов

Автор:  
Акбота Кузекбай
30 Декабря 2020, 14:02
Как избирательные комиссии будут работать в Казахстане в день выборов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядок работы избирательных комиссий при проведении выборов установил главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно постановлению избирательным комиссиям при организации своей деятельности необходимо обеспечить:

1) соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии (маска должна плотно прикрывать нос, рот и подбородок). При этом замена одноразовых защитных масок производится не реже чем каждые три часа;

2) дезинфекцию рук при входе в помещение избирательной комиссии антисептиком или иными средствами;

3) строгое соблюдение правил личной гигиены (частое мытье рук, использование санитайзеров или индивидуальных антисептиков для обработки рук);

4) исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта;

5) расстановку мебели и технического оборудования с учетом социального дистанцирования», - говорится в Постановлении главного санврача РК.

Напомним, что согласно постановлению члены избирательных комиссий, доверенные лица, наблюдатели будут сдавать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в период с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года находятся в зонах повышенного и умеренного риска («красной и желтой зонах»).


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