Как избирали ханов и султанов у казахов

Жаксылык Сабитов: избрать случайного человека было невозможно

Избирательная система в казахской степи имеет свою историю. За трон всегда шла борьба, но никто не передавал трон по наследству от отца к сыну. Это – один из признаков справедливости. Но ханом, ага султаном не мог стать случайный человек. У власти всегда были потомки Шынгыс хана, чингизиды.

- Хана выбирали на курултае. Конечно, в то время в курултае принимали участие только члены ханской династии. И все же, это тоже можно назвать выборами. Ясно одно – власть не передавалась от отца к сыну, проводились выборы. Иногда выборы проводились формально, иногда спор за трон переходил в войну. Можно привести в пример события, происшедшие в эпоху Золотой Орды, а именно после смерти Токты хана в 1312 году. Токты хан считал, что его преемником должен стать его внук. Потому что его сын Елбасар годом ранее умер, отец посчитал, что ханом станет внук. Но второй сын Токбуга начал бороться за трон. На этих выборах победил Узбек и был избран ханом. То есть, мы видим, что победил третий претендент на трон. Хан Узбек совершал различные хитрости. В 1312 году был избран хан Узбек, Золотая Орда изменилась, пришел Ислам, – говорит историк-медиевист Жаксылык Сабитов.

Фото: Жаксылык Сабитов/Facebook

Очевидно, что у кочевников была избирательная система

- У казахов никто не мог гарантировать, что ханом станет ханский сын. Хан избирался, но в его выборах участвовали потомки Шынгыс хана. Позднее в 19-м веке проходили выборы ага султанов. И тогда была своя «политика» выборов. Здесь также потомки Шынгыс хана получили возможность голосовать, затем было административное влияние. Например, Шокан Уалиханов был претендентом, вышел на выборы. Он получил перевес над соперником, добился победы. Но администрация оказала давление, и он снял свою кандидатуру. В результате его соперник стал ага султаном. До присоединения к Российской империи были выборы ханов. Хан – очень влиятельный человек. Случайного человека избрать было невозможно, – сказал Жаксылык Сабитов.

Фото: Midjourney

В качестве «выборщиков» отбирали по одному человеку от каждых 50 семей – историк

Доцент Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова, кандидат исторических наук Асылбек Маден также говорит, что у казахов были выборы, имевшие свои особенности.

- Ханские выборы определенно были в эпоху гуннов, в эпоху тюрков. Это проявление демократии у степных кочевников. Только у нас ханский трон не передавался от отца к сыну по наследству, как в Европе, на Западе. Передавался только от отца к его младшему брату, двоюродному брату. Иногда передавался сыну старшего брата. Об этом говорили и писали русские исследователи, а также русские чиновники, бывавшие в казахской степи. Из работ А.Тевкелева мы можем узнать о традициях ханских выборов. Как проходили выборы хана? Еще до собрания обсуждалось, кто будет претендентом. Потом собирались авторитетные люди из трех жузов. Специально готовилось место, стелили кошму. Там было почетное ханское место. Здесь сидели в три-четыре ряда представители родов, племен, жузов, авторитетные султаны, они объявляли цель собрания. После этого авторитетные люди поочередно выступали и говорили о претенденте. Претендент не был случайным человеком. Среди казахских ханов таких не бывало. Хан должен был выполнять не только функции правления. При необходимости он выступал как справедливый судья, храбрый полководец, мудрец. После того, как его поднимали на белой кошме, он имел право принимать любые решения. День избрания хана был торжественным, это событие праздновали, – сказал Асылбек Маден.

После избрания хана его одежду раздавали именитым людям из числа участников, также раздавали подарки.

Фото: Алтынай Сағындықова / Kazinform

Позже хана одевали в специально сшитые дорогие одежды, сажали на скакуна и представляли собравшимся. Одаривали скотом участников, также раздавали подарки другим присутствующим.

Нельзя считать, что выборы хана всегда проходили спокойно, по заведенному порядку. В истории были случаи споров, различных выступлений и действий.

- После смерти Кайып хана была борьба. Тогда тоже делились на группировки, возникали раздоры. По решению большинства ханом стал Болат. Сторона Абылкайыр хана была против. Но при поддержке большинства к власти пришел Болат хан, позже усилился натиск джунгаров. То есть, ханские выборы, правильный выбор хана оказывали влияние на стабильность в стране. В Ногайской орде была точно такая же история. Власть дали не хану, а биям. Дали биям, и власть ослабла, орда распалась, – сказал историк.

Ханские выборы пережили эпохи гуннов, тюрков, Золотой Орды и продолжались до времен царской власти. Когда установилась власть царя, авторитет ханов упал, в 19-м веке прошла реформа.

В 1822-1824 годах вышел Указ об управлении оренбургскими, сибирскими киргизами, ханская власть в Среднем и Младшем жузах была упразднена.

После упразднения ханской власти были избранные ханы. Это были люди, утвержденные царским Правительством. То есть, назначенные. Тогда и начался беспорядок, каждый выдвигал сам себя. Особенно после смерти Абылкайыр хана в Младшем жузе была борьба за ханскую власть.

Как сообщают историки, были периоды, когда в одном регионе правили два хана. То есть, одного избрал сам народ, второго прислало царское правительство. С 20-30 годов 19-го века вместо ханов избирали султанов.

- На политическую арену вышли султаны. Младший жуз поделили на ага-султанства, ввели службу. Но это были тоже не простые люди, а чингизиды. Их обязанностью было регулирование кочевок, проведение русской политики, поддержание порядка на торговых путях. Царское правительство в определенный период использовало султанскую службу, позднее их власть также была понижена. Это были 1867-1868 годы. Позже были введены «Временные правила», – сказал А.Маден.

Ученый совместно с научным руководителем Гульбану Избасаровой написал научную работу на тему «Казахская элита второй половины ХІХ века и начала ХХ века, и ее трансформация» (на основе материалов Актюбинского региона). Историк основывался на данных исследователей, архивных документов.

Фото: государственный историко-культурный музей "Әзірет Сұлтан"

- Во «Временных правилах» порядок избрания волостного управителя и аульного старшины был прописан до подробностей. Для избрания волостных управителей были введены голосовавшие за них «выборщики» – представители каждого аула. В качестве «выборщиков» от каждых 50 семей отбирался один человек. На съезде этих «выборщиков», проходившем на волостном уровне, избирается волостной управитель и кандидат на эту должность. Во время выборов человек, получивший больше шаров, считается избранным на должность волостного, а получивший меньше – кандидатом. Выборы проходили с участием уездного начальника или его помощника, они не вмешивались в ход выборов, а только следили за порядком. Вновь избранного волостного управителя и кандидата утверждает военный губернатор. В каждом ауле от 10 домов избирается 1 выборщик, на собрании выборщиков избирается аульный старшина и кандидат. Выборы аульных старшин проходят с участием волостного управителя, он следит за порядком, ему запрещено вмешиваться в ход выборов. Человек, получивший больше шаров по итогам выборов, считается избранным на должность аульного старшины, получивший меньше шаров – кандидатом. Аульных старшин и кандидатов на эту должность утверждал уездный начальник («Материалы по истории», 1960 год), – написано в статье.

Как говорит историк, в качестве волостных управителей избирались и чингизиды. В казахской степи были и те, кто неоднократно избирался волостным.

- Выборы, принятие результата выборов – это все не чуждо казахам. Они соглашались с результатами выборов, поддерживали их. Еще одно обстоятельство следует отметить. Хан ничего не может решать единолично. У хана были советники, приближенные люди. В Восточно-Тюркском каганате есть тройка – Билге каган, Культегин, Тоныкок. Один – хан, другой – сильный полководец, третий – мудрый советник, – сказал ученый.

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