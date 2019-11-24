Как избежать заболевания пневмонией

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Специалисты департамента контроля качества, безопасности товаров и услуг по Северо-Казахстанской области рассказали о профилактике пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Кулпаш Таласбаева отметила, что пневмонию вызывают целый ряд возбудителей инфекции. В том числе: пневмококк – наиболее распространенная причина бактериальной пневмонии у детей; гемофильная инфекция – вторая по частоте причина бактериальной пневмонии; респираторно-синцитиальный вирус является распространенной причиной вирусной пневмонии.

«У детей в возрасте до 5 лет с симптомами кашля и затрудненного дыхания, сопровождающимися или несопровождающимися высокой температурой, диагноз пневмонии ставится при наличии учащенного дыхания или втяжения нижней части грудной клетки - если грудная клетка втягивается или отводится назад при вдохе. У здорового человека при вдохе грудная клетка расширяется. Свистящее дыхание чаще наблюдается при вирусных инфекциях», - рассказала К. Таласбаева.

Грудные дети при тяжелом течении заболевания иногда неспособны принимать пищу или питье, у них могут наблюдаться потеря сознания, снижение температуры тела и судороги.

«Большинство здоровых детей способны справиться с инфекцией с помощью защитных сил собственного организма. Дети с нарушением иммунной системы подвергаются большему риску развития пневмонии. Иммунная система ребенка может быть ослаблена недостаточным или неправильным питанием. Предшествующие заболевания, такие как грипп, корь и коклюш, повышают риск заболевания пневмонией у детей», - отметила К. Таласбаева.

Специалист добавила, что существует несколько путей распространения пневмонии. Вирусы и бактерии, которые обычно присутствуют в носе или горле ребенка, могут инфицировать легкие при их вдыхании. Они могут распространяться воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Пневмония может передаваться через кровь, особенно во время родов или сразу после них.

«Пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире. Ежегодно во всем мире умирает от пневмонии около 1 миллиона детей в возрасте до 5 лет. Если ребенок заболел, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и доводить до осложнения в виде пневмонии, необходимо обязательно обратиться к врачу», - подчеркнула К. Таласбаева.

Эффективной мерой профилактики является иммунизация против гемофильной инфекции, пневмококка, гриппа, кори и коклюша. Большое значение в повышении защитных сил организма ребенка имеет адекватное питание, начиная с исключительно грудного вскармливания в течение первых 6 месяцев жизни. Оно эффективно для предупреждения пневмонии и сокращения продолжительности болезни.

Пневмония - одна из форм острой респираторной инфекции, воздействующая на легкие. При пневмонии альвеолы легких заполняются не воздухом, а гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода.