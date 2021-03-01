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    18:44, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Как избежать возгораний в автомобиле

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– Что делать, если начался пожар в автомобиле и как этого избежать, рассказали в ДЧС Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в 2020 году в Жамбылской области зарегистрировано 136 случаев возгорания автомобилей. Материальный ущерб составил более 25 миллионов тенге. Основной причиной этих происшествий чаще всего является короткое замыкание электропроводов, в большинстве случаев в моторном отсеке, что обусловлено концентрацией в нем узлов и агрегатов, в которых есть горючие смеси. Способны воспламеняться и гореть под капотом бензин, дизельное топливо, моторное масло, трансмиссионные и тормозные жидкости, жидкость гидравлического усилителя руля.

    «Пожар в автомобиле начинается практически незаметно, - рассказал старший инженер группы технического нормирования УГПК ДЧС Жамбылской области подполковник гражданской защиты Берик Сатыбалдиев. - До возникновения дыма и запаха обнаружить его непросто, а к моменту обнаружения пожар может достичь таких размеров, при которых огнетушитель уже не поможет. Время, за которое огонь охватит салон автомобиля, зависит от характера возгорания – от нескольких секунд до 3 минут. А за 10 минут легковой автомобиль может сгореть полностью».

    Чтобы не допустить пожара в автомобиле, не забудьте проверить, надежно ли закреплена электропроводка к элементам кузова и приборного щитка, правильно ли установлены дополнительное электрооборудование, блок электронного зажигания, противотуманные фары и тому подобное. Самый важный фактор безопасности - это наличие исправного огнетушителя, предупреждают в ведомстве.

    «В гараже не рекомендуется хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, не отключенные системы электроснабжения, нельзя допускать отстоя машин с течью топливных баков, топливопроводов и карбюраторов. Также не советуем соединять электропровода без пайки, не производить покраску автомобилей, заправку и установку в количествах, превышающих норму, не промывать детали легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и не проводить ремонтные работы с применением открытого огня», - пояснил старший инженер группы технического нормирования УГПК ДЧС Жамбылской области подполковник гражданской защиты Берик Сатыбалдиев.


    Теги:
    Жамбылская область Безопасность
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