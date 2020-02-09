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Как избежать утомления глаз при работе за компьютером - Минздрав

9 Февраля 2020 18:25
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Как избежать утомления глаз при работе за компьютером - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК рассказали, как избежать утомления глаз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в Facebook комитета.

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При долгой работе за компьютером могут появиться неприятные ощущения в глазах - сухость, жжение и зуд, нечёткость видения, двоение в глазах, чувствительность к яркому свету, боль и усталость. Чтобы избежать утомления глаз и возможных проблем со зрением, необходимо соблюдать некоторые правила, рассказали в ведомстве.

Рабочее место лучше оборудовать слева или справа от окна, так чтобы дневной свет на монитор падал сбоку. Расположение монитора напротив или перед окном создаёт избыточную нагрузку на глаза.

Искусственное освещение должно быть равномерным и достаточным. Нельзя работать за монитором при свете одних только настольных ламп. Должен использоваться непрямой рассеянный свет, который не дает бликов на экране.

Экран расположите так, чтобы глаза оказались на одном уровне с его верхним краем. Монитор должен находиться на расстоянии 50-60 см от глаз и лучше его наклонить так, чтобы нижняя часть была ближе к вам, чем верхняя.

Следите за чистотой экрана, протирайте его от пыли и загрязнений специальными салфетками, которые не оставляют разводов.

Если вы работаете в очках, лучше заказать специальные, так называемые «офисные очки», с защитным покрытием от негативного воздействия мерцательного излучения экрана.

Пейте больше воды не забывайте моргать, чтобы увлажнять глаза, предотвратить ощущение сухости и «песка» в них.

Регулярно в течение рабочего дня делайте гимнастику для глаз каждые 1-2 часа:

- Полное расслабление глаз. Нужно закрыть глаза, расслабить все мышцы тела и постараться расслабиться.

- Круговые движения. Перемещайте свой взгляд по кругу: сначала по часовой стрелке, затем против, несколько раз.

- Горизонтальные или вертикальные перемещения взгляда туда-обратно. Проделайте такие движения несколько раз.

- Движения взгляда по диагонали. Сначала перемещайте взгляд из правого верхнего положения в левое нижнее и обратно, а затем из левого верхнего в правое нижнее и обратно, несколько раз.

- Смотрите попеременно на дальний и близкий предмет, например, на птицу вдали и близкую к окну ветку дерева.

- Упражнения просты и не требуют много времени, позволяют расслаблять и тренировать мышцы глаз.


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Ключевые слова: Здравоохранение,
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