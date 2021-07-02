Как избежать солнечного удара и защитить здоровье – рекомендации врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Чем опасна аномальная жара для здоровья человека, рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» врач общей практики городской поликлиники № 7 Ботагоз Жампозова.

По словам специалиста, чтобы обезопасить себя в период жарких дней необходимо соблюдать ряд простых правил.

«Июль-август - это сезон, когда к нам обращаются особенно дети с солнечным ударом. Они жалуются на такие симптомы как: рвота, тошнота, диарея и носовое кровотечение. Взрослые обычно обращаются с головокружением, с сильными головными болями. Часто у них поднимается давление и происходит носовое кровотечение. У людей старше 65 лет во время сильной жары также обостряются хронические заболевания. В таких случаях необходимо вовремя оказать медицинскую помощь. Также важно, чтобы сами пациенты соблюдали все рекомендации врачей», - рассказала врач общей практики ГКП на ПХВ Городской поликлиники № 7 Ботагоз Жампозова.

Как рассказала врач, если ежедневно один врач принимает 25 человек. Из них точно у 3-4 пациентов обнаруживается солнечный удар.

«Когда солнечные лучи особенно активны, это в дневное время без необходимости не стоит выходить на улицу. Физические нагрузки и занятия спортом в дневное время необходимо свести к минимуму. Водителям по возможности лучше отказаться от дальних поездок. Если все-таки надо выйти по делам, рекомендуется носить одежду из натуральных тканей, хлопка или льна, легкую и свободную. С собой должна быть обязательно питьевая вода. Голова должна быть защищена от палящих лучей головным убором. Одежду и головные уборы надевайте светлых тонов, еще лучше белого цвета. Не забудьте о глазах. Наденьте солнцезащитные очки», - подытожила врач.

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