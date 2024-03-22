Как избежать пищевых отравлений в праздники 

Наурыз мейрамы традиционно сопровождается изобилием разных блюд — наурыз-коже, бешбармак, казы, шужык, куырдак, молочные напитки, салаты. Министерство здравоохранения напоминает казахстанцам о мерах профилактики пищевых отравлений, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Готовясь к празднику, люди массово закупают продукты на стол, родители приносят еду в детские сады и школы, в городах и населенных пунктах открываются ярмарки.

Во избежание пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в период проведения праздничных мероприятий необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

Организаторам и участникам мероприятий:

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и реализации пищевой продукции;

- запрещение реализации продуктов домашнего изготовления;

- продавцы должны находиться в специальной одежде, торговля продукцией в одноразовой посуде, с соблюдением личной гигиены;

- организация мест сбора отходов и их своевременный вывоз.

В школах и детских садах:

- родительской общественности и администрации объектов образования необходимо провести разъяснительную работу, запретить употребление продукции домашнего изготовления, которая при несоблюдении условий и сроков хранения может привести к массовому отравлению.

Как правило, в праздничные дни объектами общественного питания и торговли в большом количестве готовятся как кулинарные, так и кремовые кондитерские изделия.

Востребованы в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное мясо, которые имеют короткий срок хранения и реализации.

Поэтому необходимо обращать внимание на их сроки годности, наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевой продукции, на условия их реализации и хранения.