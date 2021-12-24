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Как избежать пищевых отравлений в Новый год – санврачи СКО

24 Декабря 2021 17:15
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Как избежать пищевых отравлений в Новый год – санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области рекомендуют заранее позаботиться о том, чтобы в новогодние праздники блюда были не только вкусными, но и безопасными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в этом году по области зарегистрировали семь единичных случаев пищевых отравлений в быту, очаговых случаев нет. В прошлом году было 12 случаев пищевой токсикоинфекции. Заболеваемость регистрировалась в Петропавловске и Кызылжарском районе среди взрослого населения. Причиной стали нарушения сроков, условий хранения пищевой продукции и правил личной гигиены в быту.

«Медицинская статистика показывает, что частота пищевых отравлений значительно увеличивается в сезон праздников. Связано это, в первую очередь, с тем, что в период праздников человек, как правило, употребляет гораздо больше пищи. И она далеко не всегда соответствует стандартам качества и гигиены. Хранятся праздничные блюда порой в течение нескольких дней подряд, что увеличивает риск порчи пищевых продуктов и, как следствие, пищевого отравления», - отметила руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания Наталья Беляева.

Чаще отравления вызывают молочная продукция, сырые яйца, различные виды мяса, нарезные овощные блюда, кондитерские изделия, особенно пирожные и торты с белковым кремом. Серьезными провокаторами пищевого отравления становятся мясные и рыбные блюда, заправленные майонезом салаты, десерты, торты с взбитым сливочным или сметанным кремом.

«Готовые салаты с заправкой из сметаны или майонеза и мясные блюда имеют очень ограниченный срок годности. Если они простоят на столе в теплом помещении всю ночь, то утром их можно будет только выбросить. Согласно установленным срокам годности, салаты считаются безопасными, если стоят в холодильнике, не более 12 часов после заправки, блюда из вареных, тушеных, жареных овощей - 24 часа, мясные блюда – не более 36 часов», - сказала Н. Беляева.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Новый год  
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Автор:

Олеся Жуковень

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