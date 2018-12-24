Как избежать пищевых отравлений перед Новым годом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В департаменте охраны общественного здоровья Костанайской области прошёл брифинг по вопросам предупреждения пищевых отравлений в предстоящие праздничные дни, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в департаменте, как правило, объекты общественного питания и торговли на праздничные дни готовят в большом количестве кулинарные, кондитерские изделия.



«Наиболее востребованные в эти дни различные салаты, мясные и рыбные закуски, мясные студни, заливное, блюда из мяса птицы и другие продукты, которые имеют короткий срок хранения и реализации. При покупке продуктов обязательно проверяйте даты выработки и сроки годности, - советуют санврачи.- Не покупайте пищевые продукты, особенно консервы домашнего приготовления, в неустановленных местах торговли, с рук, что грозит заболеванием ботулизмом».

При приготовлении блюд к праздничному столу специалисты советуют соблюдать элементарные правила гигиены на кухне: правильно обрабатывать продукты, не допускать совместное хранение сырых и готовых блюд, соблюдать сроки их хранения и употребления.

В департаменте также дают советы по выбору безопасных игрушек детям.



«При выборе игрушек стоит учитывать не только возраст и его увлечения, но и обращать внимание на качество и безопасность приобретаемых товаров. Выбрать подарок для ребенка - намного сложнее. Как правильно это сделать? Игрушка должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья детей, - отмечают в департаменте. - Необходимо спрашивать у продавцов сопроводительные документы на реализуемые игрушки, а также самим проводить внешний осмотр игрушки, обратить внимание на окраску, запах и шум, который издает игрушка, изучить маркировку».



Как выяснилось в ходе мониторинга по качеству и безопасности реализуемых детских игрушек на территории Костанайской области, с начала года были выявлены неоднократные факты несоответствия игрушек требованиям технического регламента.

«Опасной была признана детская игрушка кукла (LOL Confettipop», LOL BOY serie) производства Китай. Партия игрушек была снята с реализации и утилизирована. Поэтому, уважаемые родители, обращайте внимание на качество приобретаемых игрушек, чтобы уберечь здоровье своего ребенка. Не покупайте игрушки в неустановленных местах торговли, спрашивайте у продавцов сопроводительные документы на игрушки, обращайте внимание на внешний вид игрушки. Все эти меры предосторожности защитят вашего ребенка от опасных игрушек!» - заключили в ДООЗ.