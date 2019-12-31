Как избежать пищевого отравления в новогоднюю ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждая семья в новогоднюю ночь старается накрыть роскошный праздничный дастархан. Однако изобильное застолье может сыграть с вами злую шутку. Специалисты департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК (ДПИЗ НЦОЗ) рассказали, как избежать пищевого отравления в новогоднюю ночь. Главное условие - соблюдение правил приготовления и хранения пищи, а также личной гигиены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НЦОЗ.

Многие стремятся приготовить побольше еды, которой хватило бы на несколько дней вперед, забывая, что такая практичность может пагубно отразиться на здоровье. Специалисты ДПИЗ информируют, что чаще всего именно на третьи сутки после праздничных застолий количество пищевых отравлений резко возрастает, причиной чему становятся остатки праздничных блюд, которые перед этим простояли в холодильнике более двух суток.

Как правило, самыми серьезными провокаторами пищевого отравления становятся мясные и рыбные блюда, а также заправленные майонезом салаты, поскольку они относятся к группе скоропортящихся продуктов. Сюда же входят и десерты, торты с взбитым сливочным или сметанным кремом. Эта среда является идеальной для быстрого размножения болезнетворных бактерий. Хранение таких продуктов в холодильнике, особенно готовых, заправленных майонезом салатов не должно превышать 24 часа. Если салаты хранятся без заправки, то срок их хранения в холодильнике может быть продлен до двух суток. Однако это не относится к салатам с добавлением мяса, яиц и колбасы, поскольку даже без заправки их лучше хранить в холодильнике не больше суток.

«Пищевое отравление - острое заболевание, обычно сопровождающееся расстройством пищеварения, его причиной может стать попадание в организм с продуктами питания различных микроорганизмов, чаще всего бактерий. Микроорганизмы, вызывающие пищевые отравления, могут обильно размножаться в продуктах при неправильном их хранении, при этом некоторое время продукты и готовые блюда, содержащие микробы и продукты их жизнедеятельности (токсины), не изменяют внешнего вида и вкусовых качеств, производя впечатление доброкачественных и вполне пригодных для употребления», - напоминают специалисты департамента.

Если при приготовлении пищи используются фарш или мясные полуфабрикаты, то такие блюда должны подвергнуться достаточной термической обработке. Котлеты или мясные рулеты должны быть хорошо прожаренными, поскольку в противном случае они могут стать источником заражения болезнетворными бактериями или вирусами. Если скоропортящиеся продукты хранятся в магазинах в охлаждаемых витринах со встроенными термометрами, то лучше убедиться, что температура хранения соответствует норме.

Традиционно продукты у нас закупают перед самым праздником, когда времени уже остается не так много. Поэтому довольно часто в магазинах покупаются и готовые развесные салаты, которые обычно заправляют майонезом или сметаной.

Специалисты ДПИЗ советуют воздержаться от покупки такой продукции по двум причинам. Во-первых, ни для кого не секрет, что для приготовления такой готовой к употреблению пищи в супермаркетах довольно часто используются продукты, чей срок годности практически подходит к концу, и проверить насколько качественными являются составляющие салатов практически невозможно. Во-вторых, хранятся такие салаты зачастую намного дольше отведенного им безопасного времени и могут являться практически рассадником болезнетворных бактерий. Поэтому лучше потратить на приготовление пищи немного больше времени, но обеспечить своей семье свежие и безопасные для здоровья блюда.

На праздничный стол хочется поставить не только вкусные, но и полезные блюда. Именно поэтому многие покупают витаминную продукцию, которая в это время года в основном представлена привозными фруктами. Однако не стоит забывать, что для сохранности товарного внешнего вида данной продукции при транспортировке и хранении, ее обрабатывают специальными веществами. Поэтому употреблять купленные фрукты, ягоды и овощи нужно только после тщательного их мытья под проточной водой. Импортные же яблоки специалисты рекомендуют употреблять без кожуры, которая даже после мытья может содержать вредные вещества, способные вызвать если не пищевое отравление, то уж аллергическую реакцию точно.

Осторожность следует соблюдать и при использовании домашних консервированных овощей, которые в основном готовятся на зимний период и являются неотъемлемой частью праздничных новогодних столов (грибы, огурцы, помидоры, баклажаны и другое). Недоброкачественные консервированные овощи в герметично закрытых банках, где отсутствует воздух, могут в себе таить микроб, который выделяет токсин, он не имеет цвета, запаха и вкуса, но может оказаться опаснее, чем яд гремучей змеи. При попадании его в организм возникает тяжелое заболевание ботулизм от которого может пострадать даже самый здоровый организм, вплоть до летального исхода. В случае если крышка на банке с консервированной продукцией вздулась (бомбаж), или по каким-либо другим причинам вы засомневались в ее качестве, не употребляйте данную продукцию. Остерегайтесь покупать домашние консервы, а также «самодельные» мясные и рыбные продукты «с рук» на улицах и рынках. Не приобретайте в магазине консервированные продукты со вздутой крышкой и другие продукты сомнительного происхождения.