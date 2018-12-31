Как избежать отравления в новогодние праздники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии праздника лучше избежать риска стать жертвой пищевого отравления. Об основных мерах предосторожности, а также о том, как приобрести безопасные подарки рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в ходе проведения брифинга в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

«Следует внимательно отнестись к выбору продуктов для праздничного новогоднего стола. Как показала санитарно-эпидемиологическая экспертиза, в зоне риска мясная продукция (18%), молочная (17%), кондитерские изделия (7%), мясо птицы (6%)». Необходимо придерживаться 3-х принципов в питании в предпраздничные и праздничные дни: регулярность, сбалансированность и умеренность. Конечно же, всегда мыть руки, следить за чистотой на кухне, не забывать о правильном хранении пищи», - отметил руководитель ДООЗ Алматинской области Ергали Сыдыманов.





По словам спикера, с особым вниманием нужно подойти к выбору подарков для детей, так как результаты мониторинга безопасности продукции, проведенного Департаментом охраны общественного здоровья Алматинской области, показали, что 19% исследуемых игрушек не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза. В 95% это нарушение маркировки, а в 17% превышение содержания ядовитого формальдегида.

Таким образом, если граждане приобрели некачественные продукты или товары, то они могут обратиться в Департамент.