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    15:40, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Как избежать кражи велосипеда: в МВД озвучили рекомендации

    Как избежать кражи велосипеда: в МВД озвучили рекомендации
    Фото: pixabay

    В 2023 году на территории республики было зарегистрировано 2 528 фактов хищений велосипедов. А за пять месяцев текущего года совершено 880 таких преступлений. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - К примеру, в прошлом году в Астане был задержан серийный вор, который совершил более 25 краж велотехники. Во всех случаях преступник выбирал места, где велосипеды оставляли не закрепленными и без присмотра. Стоит отметить, подъезд – не безопасное место. По статистике подъезд — самое распространенное место, где можно лишиться велосипеда. Отчасти из-за мнимого ощущения его безопасности, - сказал Шынгыс Алекешев.

    В МВД также озвучили рекомендации для избежания краж велосипедов:

    • не оставляйте велосипед без присмотра;
    • если все же велосипед приходится оставлять, то необходимо в обязательном порядке «пристегнуть его» велозамком;
    • не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;
    • не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда;
    • храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда.

    - Помните, покупая велосипед без документов у незнакомых лиц, вы рискуете стать хозяином краденого транспорта. Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы. В случае кражи, это значительно поможет в поиске, - добавил Шынгыс Алекешев.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Полиция Безопасность Происшествия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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