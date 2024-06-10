Как избежать кражи велосипеда: в МВД озвучили рекомендации
В 2023 году на территории республики было зарегистрировано 2 528 фактов хищений велосипедов. А за пять месяцев текущего года совершено 880 таких преступлений. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- К примеру, в прошлом году в Астане был задержан серийный вор, который совершил более 25 краж велотехники. Во всех случаях преступник выбирал места, где велосипеды оставляли не закрепленными и без присмотра. Стоит отметить, подъезд – не безопасное место. По статистике подъезд — самое распространенное место, где можно лишиться велосипеда. Отчасти из-за мнимого ощущения его безопасности, - сказал Шынгыс Алекешев.
В МВД также озвучили рекомендации для избежания краж велосипедов:
- не оставляйте велосипед без присмотра;
- если все же велосипед приходится оставлять, то необходимо в обязательном порядке «пристегнуть его» велозамком;
- не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;
- не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда;
- храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда.
- Помните, покупая велосипед без документов у незнакомых лиц, вы рискуете стать хозяином краденого транспорта. Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы. В случае кражи, это значительно поможет в поиске, - добавил Шынгыс Алекешев.