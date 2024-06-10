Как избежать кражи велосипеда: в МВД озвучили рекомендации

В 2023 году на территории республики было зарегистрировано 2 528 фактов хищений велосипедов. А за пять месяцев текущего года совершено 880 таких преступлений. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- К примеру, в прошлом году в Астане был задержан серийный вор, который совершил более 25 краж велотехники. Во всех случаях преступник выбирал места, где велосипеды оставляли не закрепленными и без присмотра. Стоит отметить, подъезд – не безопасное место. По статистике подъезд — самое распространенное место, где можно лишиться велосипеда. Отчасти из-за мнимого ощущения его безопасности, - сказал Шынгыс Алекешев.

В МВД также озвучили рекомендации для избежания краж велосипедов:

не оставляйте велосипед без присмотра;

если все же велосипед приходится оставлять, то необходимо в обязательном порядке «пристегнуть его» велозамком;

не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;

не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда;

храните документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда.