Как избежать эмоционального перенапряжения на работе - советует психолог

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О мерах снижения профессионального выгорания корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заведующая психологической лабораторией Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Жулдызай Алиева.

«Профессиональное выгорание медперсонала - это актуальная проблема в современной системе здравоохранения, - сообщает Жулдызай Алиева, проводившая семинар в Таразе. - В последние годы у работников медицинских учреждений увеличился риск развития эмоционального выгорания. Это связано с тем, что в профессиональной деятельности врачей присутствует высокая эмоциональная напряженность».

Спикер подчеркивает, что особенно остро проблема эмоционального выгорания возникла в период пандемии коронавирусной инфекции. Отечественная система здравоохранения тогда испытала колоссальную нагрузку. График медработников стал еще более ненормированным, особенно для участковой службы и специалистов компьютерной томографии, МРТ и рентгена.

Медработников катастрофически не хватало, без переработок не обходился никто. На начало пандемии работа врача была низкооплачиваемой, и в этой ситуации медики работали на износ, физически и эмоционально выгорая. Многие врачи были вынуждены просто уволиться.

«Когнитивно истощенный человек жалуется на плохое физическое самочувствие, нервное напряжение, дистанцируется от своих трудовых обязанностей, снижается продуктивность. Именно поэтому очень нужна профилактика профессионального выгорания», - подчеркивает Жулдызай Алиева.

Для предотвращения эмоционального выгорания и депрессии у медиков сотрудники Республиканского научно-практического центра психического здоровья МЗ РК разработали образовательную программу при поддержке Странового офиса ВОЗ в Казахстане. Основой стало исследование деятельности медработников в период пандемии, показавшее снижение эмоционального тонуса, аффективную истощаемость, что сказывалось на отношении к пациентам и коллегам.

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, на базе Жамбылского областного центра психического здоровья врачи, медсестры, психологи и социальные работники могут получить психологическую помощь на региональных семинарах. Медработников обучают психогигиене, релаксации, психологической разгрузке. Учат навыкам борьбы со стрессом, обсуждают критические события в профессиональной деятельности, что помогает избавляться от затяжного чувства вины, неадекватных и неэффективных реакций.

Индивидуальные и групповые мероприятия по профилактике помогают увидеть факторы, способствующие возникновению стрессовых ситуаций и правильно на них реагировать. Врачей обучают методике преодоления симптомов выгорания, помогают в восстановлении личности, быстрой адаптации в профессиональной деятельности и социальной среде.

Медработники принимают активное участие в диагностике самооценки, уровня тревоги, стресса и стрессоустойчивости. На фрустрационной профилактике учатся не копить ложные ожидания. Ведь если ожидания реалистичны, ситуация более предсказуема и лучше управляема.

«Медучреждениям рекомендуется открывать комнаты отдыха, групп здоровья. Полезен коллективный активный отдых, например, турниры по различным видам спорта. Мероприятия по профилактике синдрома эмоционального выгорания помогут правильно организовать психологическую поддержку, провести психологическую коррекцию, устранить симптомы и причины выгорания сотрудников, помогут гармонизировать личность, добиться доброжелательных отношений в коллективе», - уверена Жулдызай Алиева.