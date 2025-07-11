Как избежать ДТП - советы для казахстанцев
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» опубликовало ролик с важной информацией для казахстанских водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
На видео, опубликованном на официальной странице НАО в Instagram, специалисты поделились советами, которые помогут избежать ошибок при совершении маневров в пробках, на перекрестках или парковках.
— При выполнении поворота следите за тем, чтобы госномер автомобиля, находящегося перед вами, не оказался ниже капота вашей машины.
— Если необходимо выполнить поворот рядом с другим автомобилем, продолжайте движение до тех пор, пока край вашего капота не окажется на уровне середины колес этого автомобиля, затем начинайте маневр.
— В пробке старайтесь, чтобы ваш капот не закрывал задние колеса автомобиля, стоящего перед вами. Это поможет вовремя вывернуть руль и избежать столкновения при экстренном торможении.
— С парковки легко выехать, если ваш капот находится на уровне середины бампера автомобиля, припаркованного перед вами.
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