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    14:07, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Как избежать ДТП - советы для казахстанцев

    НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» опубликовало ролик с важной информацией для казахстанских водителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водитель
    Фото: Freepik

    На видео, опубликованном на официальной странице НАО в Instagram, специалисты поделились советами, которые помогут избежать ошибок при совершении маневров в пробках, на перекрестках или парковках.

    — При выполнении поворота следите за тем, чтобы госномер автомобиля, находящегося перед вами, не оказался ниже капота вашей машины.

    — Если необходимо выполнить поворот рядом с другим автомобилем, продолжайте движение до тех пор, пока край вашего капота не окажется на уровне середины колес этого автомобиля, затем начинайте маневр.

    — В пробке старайтесь, чтобы ваш капот не закрывал задние колеса автомобиля, стоящего перед вами. Это поможет вовремя вывернуть руль и избежать столкновения при экстренном торможении.

    — С парковки легко выехать, если ваш капот находится на уровне середины бампера автомобиля, припаркованного перед вами.

    Ранее мы писали, что водителям Казахстана упростили получение прав.

    Теги:
    Правительство для граждан Водители Видео Безопасность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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