Как избежать ДТП - советы для казахстанцев

На видео, опубликованном на официальной странице НАО в Instagram, специалисты поделились советами, которые помогут избежать ошибок при совершении маневров в пробках, на перекрестках или парковках.

— При выполнении поворота следите за тем, чтобы госномер автомобиля, находящегося перед вами, не оказался ниже капота вашей машины.

— Если необходимо выполнить поворот рядом с другим автомобилем, продолжайте движение до тех пор, пока край вашего капота не окажется на уровне середины колес этого автомобиля, затем начинайте маневр.

— В пробке старайтесь, чтобы ваш капот не закрывал задние колеса автомобиля, стоящего перед вами. Это поможет вовремя вывернуть руль и избежать столкновения при экстренном торможении.

— С парковки легко выехать, если ваш капот находится на уровне середины бампера автомобиля, припаркованного перед вами.

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