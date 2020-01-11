Как избежать детского травматизма зимой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как избежать детского травматизма зимой, рассказал специалист Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НЦОЗ.

Зима – замечательное время года для зимних игр и забав. Но помимо радости и активного отдыха, этот период еще и таит в себе некоторую опасность.

Как информирует главный специалист отдела по мониторингу неинфекционных заболеваний департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения (ДПНИЗ НЦОЗ МЗ РК) Куаныш Алимбетов, в зимнее время увеличивается риск получения травм, связанных с гололедом (падения, ДТП, вывихи, переломы и т.д.) и погодными условиями (обморожения, термические ожоги об холодные металлические предметы).

«Если ваш ребенок увлекается катанием на коньках, лыжах или санках, то необходимо проверить, не повреждены ли санки, надежно ли крепление на лыжах, и правильно ли оно прикреплено к ногам ребенка, соответствует ли размер коньков. Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев. Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или на катках», - призвал Куаныш Алимбетов.

Катание на лыжах и коньках, а также ношение обуви со скользкой подошвой являются основными причинами переломов ног. При подозрении на перелом нельзя откладывать посещение врача.

«Игра в снежки - еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых - убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову», - предупредил специалист НЦОЗ.

Основную опасность в холодное время года представляет гололед. Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. Во-вторых, большую опасность в гололед представляют ступеньки. По возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение. От того, чтобы поскользнуться и упасть на гладком твердом льду, не застрахован никто, да и вероятность получения травмы в результате такого падения довольно высока, говорит он.

«Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно «приклеиться». Напомните, что не стоит проводить эксперименты», - говорит Куаныш Алимбетов.

Специалист также предупреждает о дорожно-транспортных травмах. Часто ребенок видит, что машина приближается, но надеется проскочить, а на скользкой дороге водитель не успевает затормозить. Пересекать проезжую часть дороги необходимо исключительно по пешеходному переходу, ни в коем случае не перебегать, следует быть предельно внимательными, обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

«Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок: необходимы варежки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности и не пропускающая воду. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом. Старайтесь одевать детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, помня о том, что в зимний период, на улице начинает рано темнеть», - заключил эксперт.