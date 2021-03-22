Как избежать аварий в туманную погоду – рекомендации полицейских СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие сутки ожидается туман и гололед. Полицейские дают рекомендации, как избежать аварий в таких условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе 22 марта, по прогнозам синоптиков, местами возможен туман и гололед. Штормовое предупреждение североказахстанцы получили через мобильное приложение Darmen.

В пресс-службе департамента полиции отметили, что нестабильная погода зачастую делает рискованным движение по дорогам. Туман — одно из условий, способных спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. В условиях тумана сложно определить расстояние до препятствий и других автомобилей. Искажается восприятие скорости автомобилей, идущих навстречу или в попутном направлении. Именно поэтому правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана.

«В тумане нельзя включать дальний свет фар. Это может привезти к ослеплению отразившимся от тумана светом. Используйте противотуманные фары в паре с ближним светом фар. Не забывайте включать задние противотуманные фары: они ярче габаритных огней, так вы обезопасите себя от столкновения сзади. При образовании наледей необходимо помнить два совета: снижайте скорость и максимально увеличивайте дистанцию», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Полицейские рекомендуют отказываться от поездок при неблагоприятных погодных условиях. Если это невозможно — придерживаться рекомендаций, быть внимательными, при управлении транспортом не отвлекаться на телефонные разговоры, пользоваться ремнями безопасности.

За два месяца в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах области погибли 3 и ранен 21 человек. Основной причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения.



