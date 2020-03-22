Как из Алматы будут вывозить мусор на время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали, как будет выстроена работа по вывозу мусора из города на время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения полной чистоты города от образованных отходов населения, нами принимается оперативное решение: увеличить количество рейсов на полигон до 300-350; увеличить продолжительность рабочего дня до 24.00; мотивация работников путем бонусирования; приняты все меры, чтобы обеспечить жильем и 3-х разовым питанием иногородних работников, чтобы сохранить количество экипажей; увеличено количество дезинфекции спецтехники, контейнеров и площадок, а также спецформы обслуживающих работников», - сообщили в акимате.

Вместе с тем, на очаговых объектах установлены, контейнеры, специально выделенная спецтехника и экипаж.

Вместе с тем, учитывая временную остановку деятельности МСБ и некоторых секторов бизнеса, принято решение предоставить отсрочку юридическим лицам, а также физическим лицам, имеющим затрудненное финансовое положение по оплате услуг по вывозу ТБО за апрель – март месяцы до конца года.

Напомним, сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев объявил, что жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года.

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Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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