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Как из Алматы будут вывозить мусор на время карантина

22 Марта 2020 13:12
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Как из Алматы будут вывозить мусор на время карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рассказали, как будет выстроена работа по вывозу мусора из города на время карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для обеспечения полной чистоты города от образованных отходов населения, нами принимается оперативное решение: увеличить количество рейсов на полигон до 300-350; увеличить продолжительность рабочего дня до 24.00; мотивация работников путем бонусирования; приняты все меры, чтобы обеспечить жильем и 3-х разовым питанием иногородних работников, чтобы сохранить количество экипажей; увеличено количество дезинфекции спецтехники, контейнеров и площадок, а также спецформы обслуживающих работников», - сообщили в акимате.

Вместе с тем, на очаговых объектах установлены, контейнеры, специально выделенная спецтехника и экипаж.

Вместе с тем, учитывая временную остановку деятельности МСБ и некоторых секторов бизнеса, принято решение предоставить отсрочку юридическим лицам, а также физическим лицам, имеющим затрудненное финансовое положение по оплате услуг по вывозу ТБО за апрель – март месяцы до конца года.

Напомним, сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев объявил, что жителям Алматы, не имеющим возможности оплатить комуслуги из-за ЧС, отсрочат платежи до конца года.

В настоящее время в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус,
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Данияр Дауталиев

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