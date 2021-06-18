Как истребляют комаров и мошек в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работы по снижению численности и истреблению комаров и мошек в столице проводятся в 6 туров подрядной организацией городского Управления охраны окружающей среды и природопользования – ТОО «Столичная дезинфекция». В настоящее время завершены 1 и 2 туры. Для чего гнусоистребительные мероприятия проводят в несколько этапов, пояснили специалисты управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, подготовительные мероприятия к сезону начались в начале текущего года. Гнусоистребительные работы проводятся в 6 туров, каждый из которых составляет как минимум 15 дней.

«Как только сходит снег и образовываются мелководные водоемы, наши энтомологи начинают работы по их обследованию. В случае если энтомологами были обнаружены личиночные формы комара I или II стадии, начинается дезинсекционная обработка водоемов. Это делается для того чтобы существенно снизить выплод кровососущих насекомых, до того, как они дойдут до фазы имаго», - отметили в профильном управлении.

В рамках первого тура, который завершился в середине мая, проведены масштабные работы на 111 зарегистрированных (постоянных) водоёмах и на 123 временно образовавшихся мелководных водоемах. Площадь обработки на открытых территориях составила 23 697,47 тыс. квадратных метров.

Второй тур – обработка открытых стаций, водоемов - проводился до 13 июня.

В рамках проводимых работ вблизи города на постоянной основе проводятся защитные барьеры. Это делается для недопущения массового залета комаров и мошки с окраин столицы и соседних территорий. Работы проводятся с помощью специализированных дезинфекционных машин и термогенераторов с применением инсектицидных препаратов класса ФОС с действующим веществом хлорпирифос и малатион, которые не представляют опасности для людей и животных при соблюдении мер безопасности.

В гнусоистребительных работах задействовано 150 дезинфекторов, 8 биологов-энтомологов, 24 ед. термогенератора, 150 ед. моторно-ранцевых опрыскивателей, 4 ед. дезинфекционные машины и 2 ед. мотошасси с дезинфекционной установкой.

Специалисты также ответили, почему работы проводятся в несколько туров:

«У каждого насекомого есть способность адаптироваться к неблагоприятным условиям и вырабатывать иммунитет к препаратам. С целью недопущения резистетности, то есть привыкания, благоразумно выдерживать паузы между обработками. И, конечно же, не стоить забывать о том, что вся живность важна. Тот же самый комар занимает огромную роль в цепи природной экосистемы. Зачастую дискомфорт с укусами приносит только самка комара, для того, чтобы оставлять потомство, ей необходимо получать питательные вещества которые есть в крови людей и животных. А самцы комаров питаются исключительно нектаром и соком растений, тем самым опыляя землю. Тем не менее кровососущие насекомые могут переносить инфекционные заболевания и нередко являются причиной аллергических реакций. Поэтому гнусоистребительные работы проводятся для снижения численности комаров и мошек», - пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что основным местом выплода кровососущих насекомых являются бесхозные затопленные подвалы, строительные объекты и частные дома. Заросли камышей также являются большой проблемой при проведении дезинсекционных работ. Поэтому для положительного результата важно, чтобы работы проводились комплексно.