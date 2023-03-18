Как исполняется поручение по увеличению товаропотока через границу с Китаем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Алихана Смаилова Осуществлена модификация системы электронной очереди, а также увеличено время работы пункта пропуска «Нұр жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства.

Кроме того, дополнительно расширен штат таможенного поста.

Параллельно с этим проведены переговоры с таможенной, пограничной и другими службами Китая для увеличения объемов обрабатываемых грузов и ускорения контрольных операций на границе.

В настоящее время казахстанским грузоперевозчикам оказывается содействие в получении китайских виз для свободного проезда в Китай. При этом Комитет транспорта в целях упрощения пересматривает процедуры и сроки выдачи документов для осуществления международных перевозок.

В результате принятых мер с 14 по 17 марта поток грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза – более 500 машин в сутки.

Проезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки.

В течение выходных дней (18-19 марта + дни празднования Наурыза) пункт пропуска «Нұр жолы» будет функционировать в штатном режиме – с 08:00 до 21:00.

Работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пограничных пунктов в рамках исполнения поручения Премьер-Министра РК продолжается.