Как использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения и (или) для передачи управляющему инвестиционным портфелем разъяснили казахстанцам в ЕНПФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на enpf.kz.

Согласно закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» граждане имеют право использования части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, не входящего в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Правом использования части своих пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких родственников, могут воспользоваться нижеследующие лица, имеющие в ЕНПФ пенсионные накопления , сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ):

1) сумма пенсионных накоплений которых превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.

При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) и порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанного согласно Методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, утвержденной Правительством Республики Казахстан, на дату получения электронного уведомления от уполномоченного оператора;

2) у которых размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ вкладчика (получателя) на дату получения первичного электронного уведомления от уполномоченного оператора;

3) заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.

При этом единовременная пенсионная выплата не может превышать размер пенсионных накоплений за счет ОПВ и (или) ОППВ на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика (получателя).

Для реализации права на использование части пенсионных накоплений граждане, прежде всего, должны будут проверить свои пенсионные накопления и убедиться , что сумма, доступная для изъятия, имеется на их индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ.

На корпоративном сайте Фонда enpf.kz в Личном кабинете, а также в обновленном мобильном приложении ЕНПФ, Telegram реализована возможность в режиме онлайн проверить информацию о сумме, доступной для изъятия.

В Личном кабинете на корпоративном сайте Фонда и в мобильном приложении доступны два способа авторизации: ввести ИИН и пароль либо использовать электронную цифровую подпись. Также при последующем входе в мобильное приложение можно воспользоваться Touch ID или Face ID, при их наличии на мобильном устройстве. Для удобства пользователь может выбрать язык обслуживания: казахский или русский.

Те вкладчики (получатели), которые после проверки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ приняли решение об использовании части пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, должны будут обратиться к уполномоченному оператору через интернет-портал уполномоченного оператора для открытия специального счета и подачи заявления на единовременную пенсионную выплату (далее – заявление на выплату) с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

При этом при подаче заявления на выплату уполномоченному оператору вкладчик (получатель) должен сам выбрать способ уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при единовременной пенсионной выплате (напомним, при перечислении взносов в ЕНПФ, ИПН не взымается), указав выбранный способ в заявлении об удержании ИПН, которое также подписывается ЭЦП.

То есть граждане сами указывают ЕНПФ в какой момент удержать ИПН с суммы единовременной пенсионной выплаты: сразу в полном объеме в момент выплаты либо удержать ИПН в отложенном периоде (ежемесячно равными долями при достижении пенсионного возраста по графику пенсионных выплат).

Уполномоченный оператор в течение 2 (двух) рабочих дней направит электронное уведомление в ЕНПФ, которое будет содержать в себе сведения о принятом заявлении на выплату, в т. ч. данные о цели изъятия, ФИО, ДР, ИИН, о сумме единовременной пенсионной выплаты в размере, определенном вкладчиком (получателем), о способах удержания ИПН, с прикреплением к электронному уведомлению заявления об удержании ИПН, также подписанного ЭЦП вкладчика (получателя).

После получения электронного уведомления от уполномоченного оператора ЕНПФ в течение 5 рабочих дней переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты вкладчика (получателя), который в свою очередь зачислит ее на специальный счет вкладчика (получателя).

Сумма единовременной пенсионной выплаты может находится на специальном счете вкладчика (получателя), открытого у уполномоченного оператора (АО «Отбасы банк) не более 45 рабочих дней.

В течение этого срока вкладчик (получатель) должен предоставить уполномоченному оператору документы по целевому назначению либо в случае их не предоставления в указанные сроки, сумма единовременной пенсионной выплаты должна быть возвращена уполномоченным оператором в ЕНПФ, который зачислит их на индивидуальный пенсионный счет вкладчика (получателя).

Таким образом, все обращения граждан по вопросам улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения будут поступать и рассматриваться уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и отдельного обращения в ЕНПФ со стороны граждан не потребуется, за исключением самостоятельного онлайн получения ими сведений в ЕНПФ о доступной к изъятию сумме пенсионных накоплений.

Кроме изъятий пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и(или) оплаты лечения, с 2021 года граждане также смогут принять участие в управлении своими пенсионными накоплениями за счет ОПВ и (или) ОППВ посредством самостоятельного выбора управляющих инвестиционным портфелем (УИП), предлагающих разные инвестиционные стратегии. Для перевода части пенсионных накоплений в УИП вкладчику необходимо подать заявление по форме, установленной внутренним документом ЕНПФ путем личного обращения в региональные офисы ЕНПФ или дистанционно через интернет-ресурс ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи.

Обращаем внимание, что правом использования части своих пенсионных накоплений для перевода в УИП можно будет воспользоваться только после появления на финансовом рынке Казахстана УИП, определенных Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с которыми ЕНПФ будут заключены договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиальные договора.



