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Как искусственный интеллект может помочь при подаче судебных исков

24 Декабря 2021 21:44
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Как искусственный интеллект может помочь при подаче судебных исков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Искусственный интеллект позволит истцу спрогнозировать вероятность успеха предполагаемого обращения в суд. Об этом написал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов на своей странице в сети Facebook.

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«В начале года Глава государства на совещании по вопросам модернизации судебной системы поручил детально проработать новый судебный IT-сервис, который содержит элементы искусственного интеллекта. Сегодня прошло заседание Совета по цифровизации судебной системы под председательством Председателя Верховного Суда РК Жакыпа Кажмановича Асанова. Возможность внедрения искусственного интеллекта в судебную систему мы совместно с Верховным Судом РК начали изучать еще в 2018 году», - сообщил Рустам Журсунов.

По его словам, на сегодняшний день в систему загружено более 2,8 млн судебных актов всех инстанций и более 120 тыс. исковых заявлений. Алгоритм работы состоит из очищения загруженного судебного акта и выделения в нем «ключевых» слов, которые в свою очередь переводятся в числа и определяются в категории. Из них обученная модель подтягивает схожие с запросом судебные акты.

Система будет адаптироваться под меняющееся законодательство и станет помощником для судей перед принятием решений, а гражданам позволит видеть перспективы иска. Она формирует прогнозирование, основываясь на имеющихся постановлениях Верховного Суда по конкретным делам, а также нормативных постановлениях Верховного Суда. Таким образом будет обеспечено единообразие судебной практики и открытость судебных актов.

Для граждан искусственный интеллект станет качественным инструментом по поиску и оценке исхода судебных дел с использованием последних достижений в IT-сфере. Он позволит истцу спрогнозировать вероятность успеха предполагаемого обращения в суд и на основе этого принять решение не доводя вопрос до суда.

Система функционирует на основании только гражданских судебных актах по решению Верховного Суда РК. Внедрение системы поможет оптимизировать временные и материальные ресурсы населения и позитивно отразится на разгрузке судов.

Как отметил Рустам Журсунов, для реализации проекта были привлечены специалисты Казахстанско-Британского технического университета.

Целью разработки проекта является обеспечение населения качественным инструментом по поиску и оценке исхода судебных дел с использованием последних достижений в IT-сфере.


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#Суды   #Права человека   #Судебный процесс   #Цифровой Казахстан  
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