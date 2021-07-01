Как искоренить коррупционные риски в территориальных департаментах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как устранить обстоятельства, приводящие к совершению уголовного правонарушения, обсудили в Таразе в ходе онлайн совещания под председательством руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Адильхана Аширбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками обсуждения стали руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК, руководство региональных департаментов Министерства.

«Для профилактики коррупционных правонарушений на заседании рассмотрено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Есбулгановой М., ее заместителя Тунгишбаева С. и исполняющего обязанности руководителя департамента Зейнебекова М. Пользуясь служебным положением Есбулганова М. под предлогом необходимости подкупа руководства министерства мошенническим путем получила 2 миллиона тенге, - пояснила представитель ведомства Гульназ Бахытжанкызы.

Уголовное дело в отношении Есбулгановой М. было направлено в суд для рассмотрения с обвинительным актом по фактам мошенничества по ч. 2 ст. 190 и подстрекательства к даче взятки ч. 4 ст. 28-ч. 2 ст. 367 УК РК. В отношении Тунгишбаева С. по факту покушения на дачу взятки должностному лицу по ч. 2 ст. 367 УК РК уголовное дело также было направлено в суд.

Приговором суда Есбулгановой М. назначен штраф в размере 38,5 миллиона тенге, Тунгишбаеву С. - лишение свободы на три года. Оба фигуранта лишены пожизненно права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора. На основании приказа ответственного секретаря министерства от 01.10.2020 о временном отстранении от исполнения должностных полномочий Есбулгановой М. исполнение обязанностей руководителя департамента было возложено на Зейнебекова М., сообщил следователь по ОВД Жасулан Керимбаев.

Однако Зейнебеков М. не извлек уроки из того, что в суде рассматриваются уголовные дела по факту коррупционных правонарушений его коллег, отметил спикер.

Напомним, 31 марта 2021 года направлено в суд уголовное дело в отношении Зейнебекова М. Через посредника, в роли которого выступил сотрудник поликлиники №5 города Тараза, он получил взятку в размере 100 тысяч тенге от заместителя главного врача Таразской городской поликлиники №5 Аймурзаева Р. за оказание содействия в продлении срока второй группы инвалидности. В результате получатель взятки, посредник и взяткодатель – все получили наказание . Зейнебекову М. назначен штраф в размере 25-кратной суммы взятки – 2,5 миллиона тенге, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

В ходе онлайн совещания руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аида Курмангалиева рассказала о проведенной работе по искоренению коррупционных рисков в территориальных департаментах.

«14 июня текущего года министерством проведено совещание с участием всего личного состава территориальных департаментов по недопущению коррупционных правонарушений. 2 мая министром труда утверждена «Дорожная карта по профилактике коррупционных правонарушений». Отмечу, что в рамках Дорожной карты был проведен анализ кадрового состава территориальных департаментов, а также анализ коррупционных рисков комитета и его территориальных департаментов, по результатам которого был дан ряд рекомендаций. Вместе с этим, были осуществлены выезды рабочей группы в департаменты Туркестанской области и города Шымкента. В ближайшее время планируется выезд в Жамбылскую область», - сказала Аида Курмангалиева.

По словам спикера, в течение года осуществляются перекрестные проверки по информационной системе централизованной базы данных инвалидов. Ежеквартально проводятся семинары с сотрудниками территориальных департаментов по реализации антикоррупционной политики.

Выслушав итоги по проведенной работе, руководитель департамента Адильхан Аширбаев озвучил рекомендации по улучшению антикоррупционной политики: «В целях недопущения в дальнейшем указанных правонарушений рекомендуем предусмотреть дисциплинарную ответственность ответственных должностных лиц министерства в связи с совершением уголовных правонарушений. В данном случае коррупции со стороны вышеназванных должностных лиц департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области».