Как Иртыш в Павлодаре в прошлом смыл три улицы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В двадцатом столетии река в городе смыла три улицы - Набережную, Некрасова и Никитина, оставив на последней из этих улиц только одно строение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Улицу имени поэта Никитина, начиная от пристани, забрал в свои мощные объятия Иртыш-батюшка еще в первое десятилетие ХХ века. Широко и глубоко разливаясь в весеннее половодье, он рушил свой правый берег, оставив с годами лишь небольшой «островок», где и сохранилось несколько домиков этой улицы, в том числе ветхая хибара старого ОСВОДа (Общества спасения на водах - Казинформ) постройки 1903 года, да здание насосной станции завода «Октябрь», - писала в книге «История спасательной станции Павлодара», вышедшей этом городе в 2019 году, её автор Галина Вячеславовна Шарапова.

По её словам, в тех самых ветхой хибаре и в здании насосной станции, уцелевших после того, всё вокруг смыли воды реки, в начале апреля 1956 года пришлось разместиться будущей Павлодарской спасательной станции.

Местный краевед, историк Эрнест Дмитриевич Соколкин говорит, что в 1957 году, когда Павлодар стал расстраиваться, особенно активно стали строить горсад и Набережную реки Иртыш. Первая очередь Набережной - это 100 метров между центральной спасательной станцией, спуском к реке с ранее стоявшей на берегу фигурой пловца (скульптурой, изображавшей мужчину, державшего женщину-пловчиху), которой уже нет, до бывшей бани, что стояла там, где сейчас у Иртыша заканчивается улица Естая (тогда - улица Бебеля). Это был первый участок Набережной. Летом 1957-го его и открыли.

Потом, по воспоминаниям историка, было затишье. Через пять лет в Павлодаре, расположенном на правом, очень зыбком берегу крупнейшей в Казахстане реки, начали укреплять берег от спасательной станции до речного вокзала.

«Я помню, там в шестидесятых годах у реки срезали и бетонировали берег, чтобы Иртыш окончательно не подмыл все эти улицы, - говорит Эрнест Соколкин. - Эти плиты до сих пор лежат».

Со ссылкой на старожилов Э.Д. Соколкин добавляет, что в этом и заключается ещё одна уникальность Набережной Иртыша: река когда-то смыла несколько улиц Павлодара, так как постоянно подмывает свой правый берег. Спасательная станция стоит на бывшей Никитина. Иртыш, говорит Эрнест Дмитриевич, смыл три улицы: Набережную, Никитина и Некрасова. До улицы 29 ноября река только успела добраться. На этой улице осталась лишь одна сторона, то есть один ряд домов, а у следующих от реки улиц - по два ряда домов.

Между прочим, улица Никитина, благодаря реке, стала самой короткой улицей в городе. На ней расположено всего одно здание, «спасалка». А возникла улица ещё в 19-м веке.