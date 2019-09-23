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Как инвестировались пенсионные средства ЕНПФ

23 Сентября 2019 21:06
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Как инвестировались пенсионные средства ЕНПФ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана представили краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 1 сентября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 302,9 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 741,1 млрд тенге или 65,4%, номинированные в иностранной валюте – 3 561,7 млрд тенге или 35,6.

В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 24 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 10,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; приобретены облигации АО «НУХ «Байтерек» на сумму 12,5 млрд тенге с доходностью 9,75% годовых; приобретены облигации АО «Евразийский Банк» на сумму 1 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.

В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 633 млрд тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2% годовых.

В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-».


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Ключевые слова: Алматы, Экономика, ЕНПФ,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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