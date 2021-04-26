Как интернет-мошенники обманывают казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД РК рассказали о проведенном мониторинге социальных сетей и мессенджеров на предмет выявления мошеннических схем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выявляются группы, пропагандирующие участие в играх по принципу «финансовой пирамиды». Так, в марте текущего года в мессенджере WhatsApp выявлен чат под названием «Касса от ставки», в котором предлагалось получить доход 50% путем выгодных ставок на спортивные события. Установлена и задержана администратор чата - жительница Тараза и 14 обманутых граждан, вложивших деньги в сумме от 30 до 100 тысяч тенге. Также жительница города Шымкента через WhatsApp занималась мошенничеством под предлогом раскрутки денег. Установлены потерпевшие, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 4 млн тенге», - сказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов во время брифинга.

По словам спикера, большинство интернет-мошенничеств носят трансграничный характер, то есть, злоумышленник совершает преступление в отношении того, кто находится в другом регионе, а порой и в другой стране.

Заместитель начальника департамента криминальной полиции заявил о зарегистрированных мошенничествах, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях на карточных счетах граждан. Для блокирования незаконной операции предлагается уточнить данные пластиковой карты, в частности номер карты и трехзначный код, указанный на обратной стороне.

«Также мошенники беспорядочно звонят либо направляют SMS-сообщения на абонентские номера и сообщают о проводимой компанией совместно с оператором связи акции, по результатам которой ваш абонентский номер является выигрышным. Выигрыш предлагается забрать из другого города либо перечислить его стоимость на пластиковую карту. К примеру, в начале года задержан житель города Павлодара, который представляясь сотрудником ТОО Samsung Electronics сообщал о выигрыше ценного приза и требовал осуществить оплату НДС (доставка приза) в размере от 10 000 до 50 000 тенге. В ходе следствия установлена причастность к совершению 44 фактам аналогичных преступлений», - сообщил К. Нурмагамбетов.

Ранее сообщалось, что за три месяца текущего года органами внутренних дел зарегистрировано более 6 тысяч преступлений, связанных с интернет-мошенничеством.