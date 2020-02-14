Как иностранцы будут получать помощь в системе социального медицинского страхования
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Как будут получать помощь в системе социального медицинского страхования иностранные граждане. Об этом рассказали эксперты Карагандинского филиала Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане и постоянно здесь проживающие, имеют такие же обязанности по выплате взносов в Фонд медстрахования, как и граждане РК. Это значит, что работодатель также удерживает у них с зарплаты 1% на медстрахование. Самозанятые должны самостоятельно вносить взносы в размере 5% от МЗП, это 2125 тенге.
У застрахованных иностранных граждан с видом на жительство есть право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и пакет медстрахования. Незастрахованные с 1 апреля 2020 года будут получать только гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
«Пенсионеры с видом на жительство в Казахстане тоже должны как самостоятельные плательщики делать взносы в фонд, чтобы быть застрахованными. Они не попадают в льготную категорию. Если они не застрахованы, то им доступен только гарантированный объем бесплатной медицинской помощи», - пояснила главный эксперт отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Жанар Ракишева.
Трудовые мигранты из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Россия, Кыргызстан) также имеют обязанности по выплате взносов в Фонд медстрахования. При этом они получают доступ к соответствующему пакету медицинских услуг.
Граждане стран СНГ, временно проживающие в Казахстане, имеют право на скорую неотложную помощь при травмах, отравлениях, в случае беременности и при родах. Они также получат помощь при острых заболевания, представляющих опасность для окружающих.
«Если у заболевшего иностранного гражданина острое состояние и требуется экстренная помощь, то она оказывается ему бесплатно. Дальнейшее лечение, которое будет осуществляться после устранения угрозы жизни, будет осуществляться на платной основе», - пояснила Жанар Ракишева.
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