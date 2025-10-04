Как ИИ меняет энергетику: эксперты Huawei обсудили ключевые тренды на KAZENERGY 2025

На панельной дискуссии «ИИ в энергетике: новые решения для устойчивого будущего» технический директор Huawei Жу Кайн рассказал о практических сценариях применения искусственного интеллекта для цифровой трансформации энергетики. По его словам, именно ИИ становится ключевым инструментом, позволяющим отрасли справляться с растущим спросом на энергию, задачами декарбонизации и необходимостью эффективного управления ресурсами.

— Искусственный интеллект перестал быть инструментом автоматизации рутинных процессов — сегодня он помогает энергетическим компаниям предсказывать нагрузки, управлять распределением ресурсов в реальном времени и снижать потери энергии. Это позволяет значительно экономить ресурсы, минимизировать выбросы и создавать умные энергетические экосистемы, готовые к вызовам низкоуглеродной экономики, — подчеркнул Жу Кайн.

На сессии участники также обсудили практические кейсы интеграции ИИ в ключевые сегменты: от интеллектуальных сетей и автоматизации подстанций до прогнозирования потребления и оптимизации распределения ресурсов. Особое внимание уделили перспективам использования искусственного интеллекта в Казахстане для управления возобновляемыми источниками энергии и формирования более устойчивой инфраструктуры энергоснабжения.

Форум стал платформой для обмена опытом между представителями органов государственной власти, международных энергетических корпораций и технологических лидеров. Участники подчеркнули, что планомерное внедрение инновационных решений открывает возможности для ускоренной цифровой трансформации энергетики, позволяя странам региона добиваться баланса между ростом экономики, энергетической безопасностью и экологическими приоритетами.

Участие Huawei в форуме подтвердило стремление компании активно участвовать в цифровом развитии энергетики Казахстана и предлагать партнерам инновационные решения, которые создают реальную ценность и устойчивый эффект как на локальном, так и на глобальном уровне.