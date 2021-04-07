Как идёт вакцинация против коронавируса в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С первого февраля в Карагандинской области началась вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом российской вакцины «Спутник V» привито 11 207 человек, вторым - 5 6346 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Что делается в регионе для ускорения темпов вакцинации и где можно записаться желающим, рассказала руководитель Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

- Сколько центров вакцинации сейчас работают в области?

- У нас подготовлено 35 центров вакцинации, в которых в общей сложности 115 прививочных кабинетов. Пропускная способность одного прививочного кабинета - 70-80 человек в сутки.

Сейчас работают 14 центров вакцинации - это 30 кабинетов. Вакцинация проводится в Караганде, Темиртау, Абае, Сарани, Шахтинске, Балхаше, Жезказгане. Заработал центр в Каркаралинском районе, организованный при Центральной районной больнице.

- Желающих привиться уже немало. Хватит ли вакцины?

- Первого апреля область получила 7 600 доз первого компонента вакцины. Учитывая эпидемиологическую обстановку, решили в первую очередь направить эту партию для вакцинации работников и постояльцев медико-социальных учреждений. Это одна из групп риска.

К концу этой недели ожидаем 40 тысяч доз. В апреле будут ещё поставки. Это вакцина «Спутник V», разлитая Карагандинским фармацевтическим комплексом.

Надеемся, что массовая вакцинация населения начнётся к середине апреля. Мы решили открыть центры вакцинации в крупных торговых домах. Это будут не передвижные пункты, а полноценные структуры: с врачебным и прививочным кабинетами, зонами поствакцинального наблюдения и неотложной помощи. Мы предоставим стационарные медицинские холодильники и всё необходимое оборудование. Сейчас идёт этап согласования этих центров с санэпидслужбой.

- Куда обратиться тем, кто хочет получить вакцину?

- Необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Вас запишут в лист ожидания.

Флакон содержит в себе пять доз, поэтому формируются группы по пять человек. Каждая доза на счету. Если по каким-то причинам в назначенный день вы не можете явиться на прививку, сообщите об этом. Ваша очередь перейдёт другому.

Вакцинация против КВИ является добровольной и бесплатной. Не проводят прививки детям и подросткам до 18 лет. Других возрастных ограничений нет.

- Были ли случаи медотвода на второй компонент вакцины?

- Да, три таких случая было. Мы это связываем с тем, что пациент до получения прививки болел, у него обострилось хроническое заболевание и организм не успел восстановиться. Таким людям рекомендуем вакцинироваться не сразу после лечения, а подождать минимум две недели.

Эти три человека, которым дали медотвод на второй компонент, сейчас хотят завершить этап вакцинации. Это допустимо, несмотря на временной разрыв.

- Если человек переболел КВИ и имеет антитела, надо ли прививаться?

- Учёные всего мира говорят о постковидном синдроме. Заболевание влияет на все системы организма. Период реабилитации долгий.

Всё-таки лучше иметь искусственный иммунитет. Институт имени Гамалеи, являющийся разработчиком вакцины «Спутник V», публиковал свои статьи, что иммунитет формируется до двух лет.

Я сама вакцинировалась двумя компонентами, несмотря на высокий титр антител после болезни. После вакцинации и сейчас чувствую себя хорошо. Рекомендую привиться тем, кто переболел и получил естественный иммунитет.

Вакцинация - это необходимость, единственный способ защитить себя и своих близких, остановить пандемию.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. Как ранее сообщал министр здравоохранения, в апреле в Казахстане будут готовы 3 млн доз вакцины, и в этом же месяце против COVID-19 планируется вакцинировать более 1 млн казахстанцев.